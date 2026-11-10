Έπιασε ένα ψάρι και κέρδισε 1 εκατ. δολάρια: Η απίστευτη τύχη ενός 26χρονου στην Αυστραλία

Ο 26χρονος δεν είχε ιδέα τι έκρυβε το barramundi που έβγαλε από το νερό, μέχρι τη στιγμή που έμαθε ότι είχε πιάσει το μοναδικό ψάρι με το κορυφαίο έπαθλο.

Ο Matthew Maurice από το Ντάργουιν της Αυστραλίας είχε μόλις ολοκληρώσει την προπόνησή του στο ποδόσφαιρο, όταν αποφάσισε να επιβιβαστεί σε μια βάρκα μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για επίσκεψη από το εξωτερικό. Οι δυο τους ήθελαν απλώς να περάσουν λίγο χρόνο μαζί, χωρίς να έχουν στο μυαλό τους κάποιον ιδιαίτερο στόχο.

«Θέλαμε απλώς να ψαρέψουμε και να μιλήσουμε. Δεν είχε σημασία αν θα πιάναμε ψάρια ή όχι. Θέλαμε μόνο να είμαστε μαζί», περιέγραψε ο 26χρονος, ο οποίος δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε.

Το ψάρι του ενός εκατομμυρίου

Σε κάποια στιγμή της εξόρμησης, κατάφερε να βγάλει από το νερό ένα barramundi, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ψάρι στην Αυστραλία. Πάνω του υπήρχε μια κόκκινη ετικέτα, η οποία υποδείκνυε ότι ανήκε στα ψάρια που είχαν απελευθερωθεί στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού με χρηματικά έπαθλα.

Πρόκειται για τον διαγωνισμό Million Dollar Fish, μια πρωτοβουλία του Οργανισμού Τουρισμού και Εκδηλώσεων της Βόρειας Επικράτειας της Αυστραλίας. Η ιδέα είναι απλή: εκατοντάδες barramundi απελευθερώνονται σε ποτάμια και υδάτινες περιοχές με ειδικές αναγνωριστικές ετικέτες, δίνοντας στους ψαράδες την ευκαιρία να κερδίσουν σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου και περιλαμβάνει 100 ψάρια με κόκκινη ετικέτα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έπαθλο 10.000 αυστραλιανών δολαρίων. Ανάμεσά τους, ωστόσο, υπάρχει και ένα ξεχωριστό barramundi, η σύλληψη του οποίου εξασφαλίζει το μεγάλο έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Αυτό ακριβώς ήταν το ψάρι που είχε μόλις πιάσει ο Maurice.

Η ανακοίνωση που άλλαξε τα πάντα

Παρότι αντιλήφθηκε ότι είχε στα χέρια του ένα από τα ψάρια του διαγωνισμού, δεν γνώριζε ακόμη ότι είχε κερδίσει το κορυφαίο έπαθλο. Η πραγματική έκπληξη ήρθε αργότερα, όταν παρέδωσε το ψάρι και ενημερώθηκε για την αξία της ετικέτας του.

Την είδηση ανέλαβε να του ανακοινώσει η πρωθυπουργός της Βόρειας Επικράτειας, Lia Finocchiaro, με μια φράση που προμήνυε ότι κάτι πολύ μεγάλο είχε συμβεί: «Πρόκειται να σου δώσω τα καλύτερα νέα της ζωής σου».

Ο 26χρονος δυσκολευόταν να πιστέψει αυτό που άκουγε. Αμέσως τηλεφώνησε στη μητέρα του και στον αδελφό του για να μοιραστεί μαζί τους την απίστευτη εξέλιξη. «Νιώθω σαν να βρίσκομαι σε όνειρο», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Ο ίδιος επέμεινε ότι δεν είχε βγει για ψάρεμα με σκοπό να κερδίσει χρήματα. «Είμαι απλώς χαρούμενος όταν πιάνω ψάρια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έπιασα ένα ψάρι αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σχέδια για το έπαθλο

Παρά τον ενθουσιασμό του, ο Maurice εμφανίστηκε αποφασισμένος να διαχειριστεί προσεκτικά το ποσό που κέρδισε. Όπως αποκάλυψε, βασική του προτεραιότητα είναι να αγοράσει ένα σπίτι και να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, προτού διαθέσει ένα μέρος των χρημάτων για προσωπικές απολαύσεις.

Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι ίσως χρειαστεί να αναθέσει σε κάποιον άλλον τη διαχείριση των κερδών του, ώστε να αποφύγει βιαστικές αποφάσεις.

Η επιτυχία του έχει και ιστορική σημασία για τον διαγωνισμό, καθώς έγινε μόλις ο δεύτερος άνθρωπος που κερδίζει το μεγάλο έπαθλο στα 12 χρόνια της διοργάνωσης. Ο προηγούμενος ήταν ο Keegan Payne, από την πόλη Κάθριν, ο οποίος είχε πιάσει το ψάρι του ενός εκατομμυρίου πριν από τρία χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, 96 από τα ψάρια που έχουν απελευθερωθεί με ετικέτες των 10.000 δολαρίων παραμένουν ακόμη στα νερά της Βόρειας Επικράτειας. Έτσι, για όσους συνεχίζουν να βγαίνουν για ψάρεμα στην περιοχή, το ενδεχόμενο μιας ανάλογης έκπληξης παραμένει ανοιχτό.

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