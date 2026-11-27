Αυτή η κατηγορία ανθρώπων δεν θα μπει ποτέ στη διαδικασία να διαφωνήσει για έξι συγκεκριμένα πράγματα, διότι γνωρίζει πως θα ξοδέψει απλώς ενέργεια και σάλιο.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τους “high class” ανθρώπους από τους υπόλοιπους είναι η τάση τους να μην εμπλέκονται σε διενέξεις. Αυτό δεν σημαίνει πως προσαρμόζουν την άποψή τους στην εκάστοτε περίσταση για να μην πληγώσουν κάποιον, αλλά ότι αποφεύγουν τις αντιπαραθέσεις. Προφανώς έχουν άποψη και επιχειρήματα, ωστόσο γνωρίζουν πως για ορισμένα θέματα δεν υπάρχει λόγος να έρθουν σε σύγκρουση.

Αυτή η κατηγορία ανθρώπων διαθέτει μια συναισθηματική ωριμότητα που τους βοηθά να αντιλαμβάνονται πού αξίζει να επενδύσουν χρόνο και αξία και πού όχι. Οι δημόσιες τοποθετήσεις τους είναι επιλεκτικές όχι επειδή δεν διαθέτουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τον συνομιλητή τους, αλλά επειδή σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να το κάνουν. Και κάπως έτσι, γλιτώνουν χρόνο, ενέργεια και προφυλάσσουν τον ψυχικό κόσμο τους.

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