Πώς να προστατεύσετε το καλάθι της φριτέζας αέρα

Οι φριτέζες αέρα σχεδιάζονται για να διαρκούν πολλά χρόνια, όμως συχνά τα καλάθια τους κολλάνε, ξεφλουδίζουν ή βγάζουν καπνό μετά από λίγους μήνες χρήσης. Η αιτία είναι σχεδόν πάντα μια καθημερινή συνήθεια που οι περισσότεροι ακολουθούν πιστεύοντας πως προστατεύει τη συσκευή, ενώ στην πραγματικότητα καταστρέφει σταδιακά την αντικολλητική επίστρωση.

Η χρήση σπρέι αντικολλητικού λαδιού στο καλάθι φαίνεται ως η πιο απλή λύση για να μη κολλάει το φαγητό. Ωστόσο, τα περισσότερα τέτοια σπρέι περιέχουν λεκιθίνη, προωθητικά αέρια και αντι-αφριστικά συστατικά. Σε υψηλές θερμοκρασίες, η λεκιθίνη δεν καίγεται καθαρά, αλλά δημιουργεί ένα κολλώδες στρώμα που παραμένει στην επιφάνεια και δεν αφαιρείται με το συνηθισμένο πλύσιμο.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr