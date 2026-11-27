Η κακή συνήθεια που καταστρέφει σιγά σιγά το air fryer σου και σχεδόν όλοι την κάνουν
Οι φριτέζες αέρα σχεδιάζονται για να διαρκούν πολλά χρόνια, όμως συχνά τα καλάθια τους κολλάνε, ξεφλουδίζουν ή βγάζουν καπνό μετά από λίγους μήνες χρήσης. Η αιτία είναι σχεδόν πάντα μια καθημερινή συνήθεια που οι περισσότεροι ακολουθούν πιστεύοντας πως προστατεύει τη συσκευή, ενώ στην πραγματικότητα καταστρέφει σταδιακά την αντικολλητική επίστρωση.
Η χρήση σπρέι αντικολλητικού λαδιού στο καλάθι φαίνεται ως η πιο απλή λύση για να μη κολλάει το φαγητό. Ωστόσο, τα περισσότερα τέτοια σπρέι περιέχουν λεκιθίνη, προωθητικά αέρια και αντι-αφριστικά συστατικά. Σε υψηλές θερμοκρασίες, η λεκιθίνη δεν καίγεται καθαρά, αλλά δημιουργεί ένα κολλώδες στρώμα που παραμένει στην επιφάνεια και δεν αφαιρείται με το συνηθισμένο πλύσιμο.
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