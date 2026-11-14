Ο νέος δήμαρχος της περιφέρειας Κονίμα στο νότιο Περού αναδείχθηκε με τη ρίψη ενός κέρματος, αφού οι δύο αντίπαλοι υποψήφιοι ισοψήφησαν με 671 ψήφους ο καθένας.

Η τύχη έκρινε τον επόμενο δήμαρχο της Κονίμα, μιας περιφέρειας στην περιοχή Πούνο του νότιου Περού, έπειτα από μια απόλυτη εκλογική ισοπαλία που άφησε τους δύο βασικούς διεκδικητές στην ίδια ακριβώς αφετηρία.

Οι εκλογικές αρχές της χώρας πραγματοποίησαν δημόσια κλήρωση, με τον Ρούμπεν Κίσπε Καπαχάνια του κόμματος Somos Perú να αναδεικνύεται νικητής μέσω της ρίψης ενός νομίσματος.

Η απόλυτη ισοπαλία στις κάλπες

Όταν η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων έφτασε στο 100%, τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Εκλογικών Διαδικασιών του Περού (ONPE) έδειξαν ότι τόσο ο Κίσπε Καπαχάνια όσο και ο αντίπαλός του, Σαλομίνο Μαμάνι Κίσπε του κόμματος País para Todos, είχαν συγκεντρώσει από 671 ψήφους. Η οριακή αυτή κατάσταση αποδεικνύει πόσο μικρές μπορεί να είναι οι διαφορές σε τοπικές κοινότητες, όπου κάθε περιφέρεια εκλέγει τον δικό της δήμαρχο.

Λόγω της ισοβαθμίας, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Ειδικό Εκλογικό Δικαστήριο του Χουανκάνε, ένα τοπικό όργανο αρμόδιο για την επίλυση εκλογικών διαφορών, το οποίο διέταξε τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία αξιωματούχων της εκλογικής επιτροπής, εκπροσώπων του τοπικού γραφείου καταμέτρησης, της εθνικής αστυνομίας καθώς και ενός συμβολαιογράφου από το Χουανκάνε, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαδικασίας, ο εκπρόσωπος του κόμματος Somos Perú επέλεξε την πλευρά «sello», δηλαδή τα γράμματα του νομίσματος. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε στην τύχη ένα κέρμα από ένα κουτί που περιείχε πέντε νομίσματα του ενός σολ, του εθνικού νομίσματος του Περού.

Το κέρμα έπεσε με την πλευρά «sello» προς τα πάνω, χαρίζοντας τη νίκη στον Κίσπε Καπαχάνια. Ο ίδιος φέρει πλέον τον τίτλο του εκλεγμένου δημάρχου της κοινότητας των περίπου 3.500 κατοίκων, εν αναμονή της επίσημης ανακήρυξής του.

Γιατί οι εκλογές κρίνονται από ένα νόμισμα;

Η επιλογή του νικητή μέσω ρίψης νομίσματος δεν αποτέλεσε αυτοσχεδιασμό των τοπικών αρχών, αλλά εφαρμογή επίσημης απόφασης. Το Εθνικό Εκλογικό Δικαστήριο του Περού, η ανώτατη εκλογική αρχή της χώρας, είχε θεσπίσει στα τέλη Οκτωβρίου 2026 τον κανόνα ότι οι ισοπαλίες στις φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές θα επιλύονται υποχρεωτικά με ένα κέρμα του ενός σολ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Περού προσφεύγει στην κλήρωση για να αναδείξει τοπικούς άρχοντες, καθώς παρόμοιες διαδικασίες είχαν εφαρμοστεί και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως στην περιοχή Αγιακούτσο το 2022.

Στην περίπτωση της Κονίμα, η μέθοδος αυτή έδωσε οριστική λύση χωρίς να χρειαστεί η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα γίνει η επίσημη τελετή ανάληψης καθηκόντων ή αν η ηττημένη πλευρά θα καταθέσει ένσταση.

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