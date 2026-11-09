Μαχαίρωσαν 25χρονο στην κοιλιά μετά από επεισόδιο: Αναζητούνται τρεις δράστες στην Θεσσαλονίκη

Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άτομα μετά από αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας τραυματίστηκε σοβαρότερα από μαχαίρι, ενώ αναζητούνται τρεις δράστες

Αιματηρή κατάληξη είχε επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 25χρονος τραυματίστηκε από μαχαίρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 19:30, στην περιοχή των Αγίων Πάντων, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε ένταση ανάμεσα σε τρία άτομα και τον νεαρό. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 25χρονος δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Δύο τραυματίες στο Ιπποκράτειο - Αναζητούνται οι δράστες

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο 25χρονο, καθώς και ακόμη ένα άτομο που βρισκόταν μαζί του και έφερε ελαφρύτερα τραύματα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Την ίδια ώρα, οι τρεις εμπλεκόμενοι στην επίθεση αναζητούνται από τις Αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή.

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