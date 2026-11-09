Η διεύθυνση κοστίζει περισσότερο από το σπίτι: 350 ευρώ για ημιυπόγειο 25 τ.μ. στο Κολωνάκι

Από μικρά, παλαιά διαμερίσματα μέχρι μεγάλες ανακαινισμένες κατοικίες, οι αγγελίες αποτυπώνουν τις μεγάλες ανισότητες στην αγορά ενοικίασης.

Σε δυσβάσταχτο βάρος για χιλιάδες νοικοκυριά εξελίσσεται το κόστος στέγασης, με τις τιμές των ενοικίων να παραμένουν στα ύψη. Η αναζήτηση κατοικίας στην Αττική εξελίσσεται σε όλο και πιο δύσκολη υπόθεση για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς οι ζητούμενες τιμές των ενοικίων παραμένουν υψηλές και οι διαθέσιμες επιλογές παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, σύμφωνα με το OPEN.

Μια ματιά στις αγγελίες αρκεί για να αποτυπώσει την αντίφαση: μικρά, παλαιά ή ημιυπόγεια διαμερίσματα προσφέρονται με μερικές εκατοντάδες ευρώ, την ώρα που μεγαλύτερες και ανακαινισμένες κατοικίες φτάνουν ακόμη και τα 2.000 ευρώ τον μήνα.

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