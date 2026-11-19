Έκκληση για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα απηύθυνε ο Σι Τζινπίνγκ, ζητώντας από τις μεγάλες δυνάμεις να αποφύγουν τις συγκρούσεις και να διαφυλάξουν την ειρήνη.

Την πλήρη απαγόρευση και καταστροφή των πυρηνικών όπλων ζήτησε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, υπογραμμίζοντας ότι η εξάλειψή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Κινέζος πρόεδρος παρουσίασε τέσσερις βασικές θέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά και να συμβάλλουν από κοινού στη διατήρηση της διεθνούς σταθερότητας. Μεταξύ άλλων, τάχθηκε υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης, επισημαίνοντας ότι η λεγόμενη «Παγίδα του Θουκυδίδη» δεν αποτελεί αναπόφευκτη εξέλιξη. Όπως υποστήριξε, η αποφυγή μιας σύγκρουσης μεταξύ μεγάλων δυνάμεων εξαρτάται από τις επιλογές και τη στάση τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη ως εταίρους και φίλους, αποφεύγοντας τις αντιπαραθέσεις και διατηρώντας σχέσεις ειρηνικής συνύπαρξης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι τρεις χώρες, οι οποίες συγκαταλέγονταν στις μεγάλες νικήτριες δυνάμεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οφείλουν να υπερασπίζονται τη μεταπολεμική διεθνή τάξη, να τηρούν τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να προστατεύουν τα αποτελέσματα της νίκης.

Η «Δαμόκλειος σπάθη» των πυρηνικών και ο κίνδυνος ενός πολέμου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σι Τζινπίνγκ στην πυρηνική απειλή, χαρακτηρίζοντας τα πυρηνικά όπλα ως τη «Δαμόκλειο σπάθη» που κρέμεται πάνω από την ανθρωπότητα. Όπως τόνισε, θα πρέπει να απαγορευτούν πλήρως και να καταστραφούν ολοκληρωτικά, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός κόσμου απαλλαγμένου από πυρηνικά όπλα.

«Ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι απαιτείται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου. Επιπλέον, ζήτησε την τήρηση της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και τη διατήρηση της παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας.

Το ζήτημα των πυρηνικών όπλων και ο κίνδυνος μιας ενδεχόμενης πυρηνικής σύγκρουσης βρέθηκαν επανειλημμένα στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, ηγέτες χωρών που συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις παγκοσμίως. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι χώρες τους βρίσκονται σε «μοναδική θέση» ώστε να συζητήσουν τη μείωση των πυρηνικών τους αποθεμάτων. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι εύκολο να τα εγκαταλείψουμε».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ