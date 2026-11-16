Ιδιοφυΐα και «τρέλα»: Τι αποκάλυψε έρευνα σε 14.658 δίδυμα για τους καλλιτέχνες και τους επιστήμονες

Μια μεγάλη μελέτη στη Σουηδία εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την ψυχική υγεία, καταλήγοντας σε διαφορετικά ευρήματα για τους ανθρώπους της τέχνης και της επιστήμης

Υπάρχει τελικά σύνδεση ανάμεσα στην ιδιοφυΐα και την «τρέλα»; Η άποψη ότι η μεγάλη δημιουργικότητα συνοδεύεται συχνά από προβλήματα ψυχικής υγείας είναι παλιά και έχει ενισχυθεί από τις ιστορίες διάσημων καλλιτεχνών, όπως ο Βίνσεντ βαν Γκογκ, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ και η Βιρτζίνια Γουλφ. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να εξετάσει το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση αυτή δεν είναι ίδια σε όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Molecular Psychiatry, πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Ινστιτούτου Max Planck για την Εμπειρική Αισθητική και του Ινστιτούτου Karolinska στη Σουηδία. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 14.658 δίδυμοι, οι οποίοι έδωσαν στους ερευνητές τη δυνατότητα να εξετάσουν όχι μόνο τη σχέση της δημιουργικότητας με την ψυχική υγεία, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα γονίδια και το περιβάλλον.

Η έρευνα σε 14.658 δίδυμα και τα διαφορετικά αποτελέσματα

Οι ερευνητές αξιοποίησαν στοιχεία από δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2012-2013 και 2022-2023. Η πρώτη εξέτασε τις καλλιτεχνικές και επιστημονικές επιδόσεις των συμμετεχόντων, καθώς και τα ψυχιατρικά συμπτώματα που ανέφεραν οι ίδιοι και τον βαθμό δεκτικότητάς τους σε νέες εμπειρίες. Η δεύτερη επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στην αποκλίνουσα σκέψη, δηλαδή στην ικανότητα ενός ανθρώπου να προσεγγίζει ένα πρόβλημα με διαφορετικούς τρόπους και να βρίσκει πρωτότυπες λύσεις.

Το βασικό εύρημα ήταν ότι η καλλιτεχνική δημιουργικότητα εμφάνιζε θετική συσχέτιση με χειρότερη ψυχική υγεία. Αντίθετα, οι ερευνητές δεν εντόπισαν αντίστοιχη σχέση στην επιστημονική δημιουργικότητα. Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σύνδεση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την ψυχική υγεία δεν αφορά απαραίτητα όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες.

Γιατί οι καλλιτέχνες και οι επιστήμονες διαφέρουν;

Μία από τις πιθανές εξηγήσεις που προτείνουν οι επιστήμονες σχετίζεται με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι δύο ομάδες. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, τα επιστημονικά περιβάλλοντα ενδέχεται να είναι λιγότερο ανεκτικά απέναντι σε προβλήματα ψυχικής υγείας, σε σύγκριση με ορισμένους καλλιτεχνικούς χώρους. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργεί έμμεσους μηχανισμούς επιλογής, επηρεάζοντας το ποιοι άνθρωποι καταφέρνουν να παραμείνουν και να εξελιχθούν σε αυτούς τους επαγγελματικούς χώρους.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν θετική συσχέτιση ανάμεσα στα καταθλιπτικά συμπτώματα και τη δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας που συνδέεται με την περιέργεια, τη φαντασία και την προθυμία ενός ανθρώπου να εξερευνά νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές.

Ο ρόλος των γονιδίων δεν είναι ο μοναδικός

Η συμμετοχή διδύμων ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς επέτρεψε στους επιστήμονες να εξετάσουν καλύτερα τη συμβολή της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος. Η σύγκριση μονοζυγωτικών διδύμων, οι οποίοι έχουν σχεδόν το ίδιο γενετικό υλικό, προσφέρει τη δυνατότητα να διερευνηθεί εάν οι συσχετίσεις παραμένουν ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη οι γενετικές ομοιότητες.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα γονίδια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το περιβάλλον δεν επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την ψυχική υγεία. Όπως επισήμανε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Penghao Xia, από το Ινστιτούτο Max Planck, η σημασία των γενετικών παραγόντων δεν αποκλείει την επίδραση άλλων παραμέτρων, οι οποίες χρειάζεται να διερευνηθούν περαιτέρω. Το συμπέρασμα, επομένως, δεν είναι ότι η δημιουργικότητα οδηγεί σε ψυχικές διαταραχές ή ότι η ψυχική δυσκολία αποτελεί προϋπόθεση για την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα. Αντίθετα, η μελέτη δείχνει ότι η περίφημη σύνδεση ανάμεσα στην «τρέλα» και τη δημιουργικότητα είναι πιο σύνθετη από όσο υποδηλώνει ο διαδεδομένος μύθος.