Πήγε και ψάρεμα με τον αδερφό του και έπιασε ψάρι ενός εκατομμυρίου δολαρίων: «Απλώς διασκέδαζα» (vid)

Μια χαλαρή βόλτα για ψάρεμα ανάμεσα σε δύο αδέρφια στην Αυστραλία μετατράπηκε σε μια νύχτα που άλλαξε τη ζωή τους, όταν έπιασαν ένα ψάρι αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ήσυχη ημέρα ψαρέματος μεταξύ δύο αδελφών κατέληξε σε μια νύχτα που δύσκολα θα ξεχαστεί. Ο Μάθιου Μόρις, 26χρονος από το Ντάργουιν της Αυστραλίας, κέρδισε ένα εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας όταν έπιασε ένα ψάρι barramundi μήκους 80 εκατοστών, το οποίο έφερε μια κόκκινη ετικέτα που αντιστοιχούσε στο μεγάλο βραβείο ενός δημοφιλούς διαγωνισμού.

«Million Dollar Fish»: Ο διαγωνισμός που του έδωσε 1 εκατ. ευρώ

Ο Μόρις είχε μόλις ολοκληρώσει την προπόνησή του στο ποδόσφαιρο και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το απόγευμα για να βγει με τη βάρκα μαζί με τον μικρότερο αδερφό του, ο οποίος τον επισκεπτόταν από το εξωτερικό. Όπως εξήγησε ο ίδιος στην αυστραλιανή τηλεοπτική εκπομπή Sunrise, ο μόνος τους στόχος ήταν να ψαρέψουν και να συζητήσουν, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα έπιαναν κάτι.

Προς μεγάλη του έκπληξη, ένα από τα ψάρια που κατάφερε να βγάλει από το νερό έκρυβε μια τεράστια έκπληξη. Όταν έπιασε το barramundi, ανακάλυψε στο σώμα του μια κόκκινη ετικέτα, η οποία υποδείκνυε ότι μόλις είχε αλιεύσει ένα από τα επιλεγμένα ψάρια του διαγωνισμού «Million Dollar Fish» που διοργανώνεται στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας.

Η πρωτοβουλία «Million Dollar Fish», την οποία προωθεί ο οργανισμός Τουρισμού της Βόρειας Επικράτειας, περιλαμβάνει την απελευθέρωση ψαριών με ειδικές ετικέτες αναγνώρισης σε διάφορους ποταμούς και υδάτινες διαδρομές της περιοχής. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση απελευθερώθηκαν 100 barramundiμε κόκκινες ετικέτες, το καθένα από τα οποία αντιστοιχούσε σε βραβείο 10.000 δολαρίων Αυστραλίας, εκτός από ένα μοναδικό παράδειγμα που έκρυβε το μεγάλο έπαθλο του ενός εκατομμυρίου.

Παρόλο που ο Μόρις γνώριζε ότι είχε βρει ένα από τα σημαδεμένα ψάρια, δεν είχε συνειδητοποιήσει την πραγματική αξία της ψαριάς του μέχρι που την παρέδωσε στους διοργανωτές. Τότε έλαβε το τηλεφώνημα από την επικεφαλής υπουργό της Βόρειας Επικράτειας, Λία Φινοκιάρο, η οποία του είπε τη χαρακτηριστική φράση: «Είμαι έτοιμη να σου δώσω την καλύτερη είδηση της ζωής σου». Ο νεαρός, σοκαρισμένος από το μέγεθος του ποσού, επικοινώνησε αμέσως με τη μητέρα και τον αδερφό του, δηλώνοντας στη συνέντευξη Τύπου ότι νιώθει σαν να ζει σε όνειρο.

Τα σχέδια για τη διαχείριση του βραβείου

Ο Μόρις τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να βγάλει χρήματα εκείνο το βράδυ, δηλώνοντας απλώς ευτυχισμένος που πήγε για ψάρεμα και αδυνατώντας να πιστέψει ότι έπιασε ένα ψάρι αξίας ενός εκατομμυρίου.

Όσον αφορά το μέλλον, ανέφερε ότι σκοπεύει να διαχειριστεί το ποσό με σύνεση, αγοράζοντας ένα σπίτι, εξοφλώντας τις υποχρεώσεις του και επιτρέποντας στον εαυτό του ορισμένες μικρές πολυτέλειες, ενώ αστειεύτηκε ότι μπορεί να χρειαστεί κάποιον άλλον για να διαχειριστεί τα κέρδη του ώστε να αποφύγει τις βιαστικές αποφάσεις.

Με αυτή την επιτυχία, ο Μόρις έγινε μόλις ο δεύτερος άνθρωπος στα 12 χρόνια ιστορίας του θεσμού που καταφέρνει να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο, διαδεχόμενος τον Κίγκαν Πέιν, ο οποίος είχε πιάσει το αντίστοιχο ψάρι πριν από τρία χρόνια. Η τρέχουσα περίοδος του διαγωνισμού συνεχίζεται, καθώς δεκάδες άλλα σημαδεμένα μπαραμούντι με βραβεία των 10.000 δολαρίων παραμένουν ακόμη ελεύθερα στα νερά της περιοχής.

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