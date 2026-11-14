Οι κάστορες επιστρέφουν στο Λοχ Νες για πρώτη φορά μετά από 500 χρόνια: Θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Οργανώσεις στη Σκωτία ξεκινούν την απελευθέρωση 15 οικογενειών καστόρων κοντά στο Λοχ Νες, με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Οι οργανώσεις Trees for Life και Beaver Trust, εξειδικευμένοι φορείς στον τομέα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν ότι, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια και ξεκινώντας από αυτόν τον μήνα Νοέμβριο, έως και 15 οικογενειακές ομάδες κατόρων θα απελευθερωθούν στη γύρω περιοχή του Λοχ Νες.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, τη βελτίωση των υδροβιότοπων και την ενίσχυση της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας.

Ο καθοριστικός ρόλος των καστόρων στο οικοσύστημα

Ο ρόλος των καστόρων στον πλανήτη είναι πολύ σημαντικότερος από ό,τι πολλοί πιστεύουν, καθώς τα ζώα αυτά κατασκευάζουν φράγματα και κανάλια που συμβάλλουν στην επανασύνδεση ποταμών, υδροβιότοπων και πεδιάδων πλημμύρας. Αυτή η φυσική διαδικασία βελτιώνει την κατάσταση της άγριας ζωής και μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι οι ξηρασίες, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες.

Ένα ακόμη κίνητρο για την επανεισαγωγή αυτού του είδους στο Λοχ Νες είναι ότι, μέσω της δράσης τους στην περιοχή, θα ενισχυθεί ο οικοτουρισμός, αποφέροντας οφέλη στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Προκειμένου να αποτραπεί η ενόχληση των ζώων από περίεργους θεατές μετά την απελευθέρωσή τους, θα παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου η παρουσία τους δεν πρέπει να διαταραχθεί, επιτρέποντάς τους να ζήσουν και να αναπτυχθούν ανενόχλητα.

Η NatureScot, μια περιβαλλοντική υπηρεσία, εκτιμά ότι οι κάτοικοι θα βελτιώσουν σημαντικά τη ποικιλομορφία στις περιοχές που περιβάλλουν το ποτάμι. Παράλληλα, η δράση αυτή θα αυξήσει τον πληθυσμό των καστόρων στη Σκωτία, αποτελώντας βασική προτεραιότητα της εθνικής στρατηγικής που ξεκίνησε το 2022 και προβλέπεται να διαρκέσει έως το 2045.

«Οι κάτοικοι αποτελούν βασικούς συμμάχους στην αντιμετώπιση των αλληλοσυνδεόμενων κρίσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας που αντιμετωπίζουμε όλοι, οπότε αυτό το επιτυχημένο αποτέλεσμα μας δίνει πραγματική ελπίδα για το μέλλον», δηλώνει ο Άλαν ΜακΔονέλ, επικεφαλής του Trees for Life.

«Οι κάτοικοι μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη στη φύση και στους ανθρώπους, δημιουργώντας οικοτόπους όπως λίμνες και υδροβιότοπους όπου ευημερούν άλλα είδη, καθώς και μετράζοντας τις ροές του νερού σε περιόδους πλημμύρας και λειψυδρίας», προσθέτει ο Ρόμπι Κέρναχαν, διευθυντής άγριας ζωής της NatureScot.

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