Άνδρας στις ΗΠΑ μηνύει την OpenAI: Υποστηρίζει ότι το ChatGPT βοήθησε τη σύζυγό του να τον δηλητηριάσει

Ο Τζέιμς Γκέιτς κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI και του Σαμ Άλτμαν, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του χρησιμοποίησε το ChatGPT για να οργανώσει απόπειρα δολοφονίας το

Ο Τζέιμς Γκέιτς, από τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, στρέφεται δικαστικά κατά της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν, υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόπειρα της συζύγου του να τον δηλητηριάσει.

Σύμφωνα με την αγωγή, η σύζυγός του, Σέριλ Γκέιτς, άρχισε να χρησιμοποιεί το ChatGPT στις αρχές του 2025, αρχικά για να διευκολύνει την επαγγελματική της καθημερινότητα. Ο ίδιος ο Τζέιμς, μάλιστα, φέρεται να της είχε προτείνει να αξιοποιήσει το chatbot για τη σύνταξη αναφορών που σχετίζονταν με την εργασία της ως παιδιατρικής εργοθεραπεύτριας. Σταδιακά, όμως, η χρήση του επεκτάθηκε σε προσωπικά ζητήματα, ερωτήσεις για φαρμακευτικές ουσίες και συζητήσεις σχετικά με τα προβλήματα στον γάμο τους. Οι δικηγόροι του Τζέιμς υποστηρίζουν ότι οι συνομιλίες εξελίχθηκαν από την έκφραση συζυγικών παραπόνων σε συγκεκριμένο σχεδιασμό για τη δηλητηρίασή του.

Τα ποτά που είχαν πικρή γεύση και η ξαφνική αδιαθεσία

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, το καλοκαίρι του 2025 ο Τζέιμς άρχισε να παρατηρεί ότι αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά στο σπίτι είχαν ασυνήθιστα πικρή γεύση. Στις 10 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς ένιωσε ξαφνικά πολύ άσχημα και για περίπου 72 ώρες αντιμετώπισε σοβαρά συμπτώματα, μεταξύ των οποίων καρδιακές ενοχλήσεις, κοιλιακό άλγος, έντονη νευρικότητα, αδυναμία και σύγχυση.

Περίπου δύο μήνες αργότερα, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη μήνυση, ανακάλυψε ένα χειρόγραφο σημείωμα της συζύγου του. Σε αυτό φέρεται να υπήρχαν αναφορές σε πικροδάφνη, φαρμακευτικές ουσίες, καθώς και οι φράσεις «Clear all convos» και «log out of ChatGPT», που παρέπεμπαν στη διαγραφή των συνομιλιών και στην αποσύνδεση από την εφαρμογή. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ακόμη ότι η Σέριλ είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο σύριγγες, ενώ κατά την αστυνομική έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν σταγονόμετρα, σύριγγες, ζυγαριά και γάντια.



Τι υποστηρίζει η αγωγή για το ChatGPT

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πλευράς του Τζέιμς, το chatbot δεν περιορίστηκε στο να απαντά σε ερωτήσεις της συζύγου του, αλλά ενίσχυσε τις υποψίες και τους φόβους της απέναντί του. Η αγωγή αναφέρει ότι το ChatGPT φέρεται να της παρείχε πληροφορίες για ουσίες, δοσολογίες προσαρμοσμένες στο βάρος του συζύγου της, τρόπους χορήγησης και απόκρυψης των ουσιών. Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι το σύστημα λειτούργησε ως ένας «θάλαμος αντήχησης», ενισχύοντας τις ανησυχίες της και προσφέροντας πρακτικές πληροφορίες για την υλοποίηση του σχεδίου.

Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην αγωγή και δεν έχουν κριθεί δικαστικά. Ο Τζέιμς Γκέιτς δήλωσε μέσω των δικηγόρων του ότι χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος για να κατανοήσει τι είχε συμβεί. «Τότε διάβασα τα αρχεία των συνομιλιών της. Δεν έδρασε μόνη της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ποινική υπόθεση και η απάντηση της OpenAI

Η Σέριλ Γκέιτς είχε κατηγορηθεί το φθινόπωρο του 2025 για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αλλοίωση τροφίμων ή ποτών. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2026 οι εισαγγελικές αρχές απέσυραν τις κατηγορίες, επικαλούμενες ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Επομένως, δεν υπάρχει ποινική καταδίκη της για την υπόθεση. Η αγωγή κατά της OpenAI κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Σαν Φρανσίσκο και περιλαμβάνει εννέα νομικές αξιώσεις, μεταξύ των οποίων αμέλεια στον σχεδιασμό του προϊόντος και αποτυχία προειδοποίησης για πιθανούς κινδύνους. Ο Τζέιμς Γκέιτς ζητά αποζημίωση για τη σωματική, ψυχική και οικονομική βλάβη που, όπως υποστηρίζει, υπέστη.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε: «Η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Αποκλείσαμε τη συγκεκριμένη χρήστρια και έχουμε παράσχει πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου στο πλαίσιο της έρευνάς τους για την υπόθεση».

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