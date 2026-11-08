Ο Άδωνις Γεωργιάδης «αποθέωσε» τον Καρανίκα μετά τα πυρά στον Τσίπρα: «Ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει;»

Επιμέλεια:  Κωνσταντίνα Βεργώνη
Ο Άδωνις Γεωργιάδης «αποθέωσε» τον Καρανίκα μετά τα πυρά στον Τσίπρα: «Ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει;»
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Τον Νίκο Καρανίκα αποθέωσε για ακόμη μία φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα κατά του πρώην πρωθυπουργού

Ο υπουργός Υγείας αναπαρήγαγε την ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα στο Facebook, στην οποία ο τελευταίος ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την πρόσφατη παρουσία του σε διαδηλώσεις στο Παρίσι, αλλά και για την εμφάνισή του με ακριβά ρούχα και αξεσουάρ.

«Τώρα στα σοβαρά, ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει με όσα γράφει στην ανάρτησή του αυτή ο Νίκος Καρανίκας;» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας την πλήρη συμφωνία του με την τοποθέτηση του πρώην συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα.

Η ανάρτησή του Νίκος Καρανίκας

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Καρανίκας δίνει «τρεις δωρεάν συμβουλές» στον πρώην πρωθυπουργό. Αρχικά, σχολιάζει το μπουφάν και την τσάντα που φορούσε κατά την παρουσία του στις κινητοποιήσεις στη γαλλική πρωτεύουσα, κάνοντας λόγο για αντικείμενα αξίας περίπου 1.800 και 1.600 ευρώ αντίστοιχα. Όπως υποστηρίζει, μια τέτοια εμφάνιση δεν συνάδει με τη συμμετοχή σε διαδήλωση εργαζομένων που διεκδικούν καλύτερες οικονομικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, τον επικρίνει επειδή εμφανίστηκε χωρίς κομματική αντιπροσωπεία, ενώ στην τρίτη συμβουλή του τον καλεί να εγκαταλείψει την πολιτική και να επιστρέψει στην οικογενειακή του ζωή.

 

Ο Καρανίκας καταλήγει με ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την επαφή του με την πραγματικότητα και ότι προσβάλλει την Αριστερά με τις επιλογές του. «Άντε να γίνουν οι εκλογές, να ηττηθεί όπως έχει συνηθίσει και να ξαναπάει σπίτι του, να τελειώνουμε με τα ρετάλια και τα ρεζίλια της Αριστεράς», γράφει χαρακτηριστικά. Η δημόσια επιδοκιμασία του Άδωνι Γεωργιάδη έρχεται σε συνέχεια των επανειλημμένων θετικών σχολίων του για τον Νίκο Καρανίκα, παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους αφετηρίες.


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@Photo credits: INTIME
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