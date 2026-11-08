Ο Άδωνις Γεωργιάδης «αποθέωσε» τον Καρανίκα μετά τα πυρά στον Τσίπρα: «Ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει;»

Τον Νίκο Καρανίκα αποθέωσε για ακόμη μία φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα κατά του πρώην πρωθυπουργού

Ο υπουργός Υγείας αναπαρήγαγε την ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα στο Facebook, στην οποία ο τελευταίος ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την πρόσφατη παρουσία του σε διαδηλώσεις στο Παρίσι, αλλά και για την εμφάνισή του με ακριβά ρούχα και αξεσουάρ.

«Τώρα στα σοβαρά, ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει με όσα γράφει στην ανάρτησή του αυτή ο Νίκος Καρανίκας;» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας την πλήρη συμφωνία του με την τοποθέτηση του πρώην συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα.

Η ανάρτησή του Νίκος Καρανίκας

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Καρανίκας δίνει «τρεις δωρεάν συμβουλές» στον πρώην πρωθυπουργό. Αρχικά, σχολιάζει το μπουφάν και την τσάντα που φορούσε κατά την παρουσία του στις κινητοποιήσεις στη γαλλική πρωτεύουσα, κάνοντας λόγο για αντικείμενα αξίας περίπου 1.800 και 1.600 ευρώ αντίστοιχα. Όπως υποστηρίζει, μια τέτοια εμφάνιση δεν συνάδει με τη συμμετοχή σε διαδήλωση εργαζομένων που διεκδικούν καλύτερες οικονομικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, τον επικρίνει επειδή εμφανίστηκε χωρίς κομματική αντιπροσωπεία, ενώ στην τρίτη συμβουλή του τον καλεί να εγκαταλείψει την πολιτική και να επιστρέψει στην οικογενειακή του ζωή.

Ο Καρανίκας καταλήγει με ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την επαφή του με την πραγματικότητα και ότι προσβάλλει την Αριστερά με τις επιλογές του. «Άντε να γίνουν οι εκλογές, να ηττηθεί όπως έχει συνηθίσει και να ξαναπάει σπίτι του, να τελειώνουμε με τα ρετάλια και τα ρεζίλια της Αριστεράς», γράφει χαρακτηριστικά. Η δημόσια επιδοκιμασία του Άδωνι Γεωργιάδη έρχεται σε συνέχεια των επανειλημμένων θετικών σχολίων του για τον Νίκο Καρανίκα, παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους αφετηρίες.





Τώρα στα σοβαρά ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει με όσα γράφει στην ανάρτησή του αυτή ο κ. Νίκος Καρανίκας για τον @atsipras «Τρεις δωρεάν συμβουλές στον Τσιπρα Α] Όταν πάμε σε διαδήλωση και μάλιστα σε ξένη χώρα που δεν γνωρίζουμε συνήθειες και συμπεριφορές του αγωνιζόμενου πλήθους δεν παίρνουμε μαζί μας την καλή μας και ακριβή μας τσάντα ούτε το πανάκριβο καινούργιο μας μπουφάν και μάλιστα λίγες μέρες από την λεηλασία της Louis Vuitton. Δεν κουβαλάμε σε ταξίδια που καταλήγουν σε διαδήλωση προλετάριων τα ακριβά μας αξεσουάρ γιατί κινδυνεύουν να πάθουν κακό, να τα ματιάσουν οι ζηλιάρηδες, να υποστούν άθελα τους τα γλυκούλια μας & πανάκριβα μας αξεσουάρ ζημιά. Και αυτά ψυχή έχουν. Δεν φοράμε ρούχα και τσάντες που κοστίζουν έξι βασικούς μισθούς του προλετάριου που διαδηλώνει δίπλα μας από ανάγκη… τον προσβάλουμε. Δεν διαδηλώνουμε δηλαδή με ρούχα που κλαίνε και υποφέρουν μέσα στο άγχος γιατί περιφέρονται ανάμεσα σε φτωχούς και σε θυμωμένους ανθρώπους που όπως είπαμε διαδηλώνουν γιατί θέλουν πέντε και έξι μισθούς για να αγοράσουν ένα μπουφάν που κοστίζει περίπου 1800€ και μια τσαντουλα περίπου 1600€. Β] Δεν πας αρχηγός κόμματος σε διαδήλωση μόνος σου με μοναδική παρέα την τσατσά σου που σε φωτογραφίζει κρατώντας την τσάντα σου και ρυθμίζοντας τα ραντεβού σου. Πηγαίνεις με κομματική αντιπροσωπεία. Γ] Και μια τρίτη συμβουλή καθαρά προσωπική. Εχεις κάνει την οικονομική σου καβάτζα προφανώς και έχεις τους εθελοντές με την αμοιβαία σχέση που δημιούργησες όσο ο λαός σε είχε πρωθυπουργό. Άραξε. Άραξε με την οικογένεια σου και την ελάχιστη αξιοπρέπεια που σου έμεινε και ζήσε την ζωάρα σου. Ασε την πολιτική. Αυτήν την έκαψες με τις βλακείες σου, τις αδυναμίες σου και τις φιλοδοξίες σου που ζέχνουν κόμπλεξ και γελοιότητα καθρεφτίζοντας την παρέα σου και το περιβάλλον σου. Κρατα αυτές τις τζάμπα συμβουλές και ας είναι ετεροχρονισμένες. Μα είναι δυνατόν να μην έχει δίπλα του έναν άνθρωπο λογικό και να του ξέμειναν δίπλα του οι ξετσίπωτοι και αλλοπαρμένοι κόλακες που φοβούνται να του πούνε την αλήθεια…; Ο Τσίπρας έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και προσβάλει την αριστερά με τα καπρίτσια του. Αντε να γίνουν οι εκλογές, να ηττηθεί όπως έχει συνηθίσει και να ξαναπάει σπίτι του, να τελειώνουμε με τα ρετάλια και τα ρεζίλια της αριστεράς που τρέχουν στα πόδια του για μια θέση στον κοινοβουλευτικό ήλιο. Αντε να τελειώνουμε με τα ρεζίλια.” https://t.co/YSUoRJKZBU November 8, 2026

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