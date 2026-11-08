Άγιος Παντελεήμονας: Βρέθηκε σορός μέσα σε βαλίτσα στο κέντρο της Αθήνας

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα το βράδυ της Κυριακής (8/11) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας.

Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (8/11) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο αναμένεται να μεταβούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διερευνήσουν την υπόθεση και να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός.Τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός που αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.