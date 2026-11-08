Ισπανός μετέτρεψε ένα παλιό αυτοκίνητο του 1998 σπίτι του και ταξίδεψε 140.000 χιλιόμετρα σε τρεις ηπείρους

Ο 35χρονος Φάμπιο Μπελνόνε ξεκίνησε με στόχο να φτάσει μέχρι τη Νορβηγία, αλλά το ταξίδι του κράτησε 140.000 χιλιόμετρα σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική

Ποιος είπε ότι χρειάζεται κανείς ένα μεγάλο τροχόσπιτο για να γυρίσει τον κόσμο; Ο Φάμπιο Μπελνόνε απέδειξε ότι ακόμη και ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σχεδόν τριών δεκαετιών μπορεί να γίνει το ιδανικό όχημα για μια περιπέτεια ζωής.

Ο 35χρονος, με καταγωγή από τη Βαρκελώνη, αγόρασε ένα μεταχειρισμένο Fiat Marea του 1998, το διαμόρφωσε ώστε να μπορεί να κοιμάται μέσα σε αυτό και ξεκίνησε να ταξιδεύει. Δύο χρόνια και περίπου 140.000 χιλιόμετρα αργότερα, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να τον συντροφεύει, έχοντας διασχίσει χώρες σε τρεις ηπείρους. Η αρχική ιδέα, πάντως, ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης πίστευε ότι το αυτοκίνητο θα άντεχε μόλις 23 ημέρες, ενώ ο ίδιος ο Φάμπιο δεν σχεδίαζε να γυρίσει τον κόσμο.

Από τη Νορβηγία σε ένα ταξίδι χωρίς τέλος

Γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Volata di Peluca», ο Μπελνόνε είχε αρχικά βάλει στόχο να φτάσει μέχρι το Νορντκαπ, στο βόρειο άκρο της Νορβηγίας, και στη συνέχεια να αποχωριστεί το αυτοκίνητό του. Ωστόσο, τα περίπου 13.000 χιλιόμετρα της διαδρομής με επιστροφή άλλαξαν τα σχέδιά του. Το Fiat αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτικό απ' όσο περίμενε και η σύντομη περιπέτεια μετατράπηκε σε τρόπο ζωής. Πριν από αυτή την απόφαση, ο 35χρονος είχε εργαστεί για έξι χρόνια στο τμήμα μάρκετινγκ μιας ζυθοποιίας. Αργότερα έζησε στην Αυστραλία, επέστρεψε και δημιούργησε μια startup, η οποία δεν είχε την εξέλιξη που περίμενε. Τότε αποφάσισε να αλλάξει πορεία.

«Όταν έχεις μόνο τόσα χρήματα, δεν επιλέγεις εσύ το αυτοκίνητο, αλλά εκείνο επιλέγει εσένα», έχει πει χαρακτηριστικά για την αγορά του Fiat στο L'Hospitalet. Η πρώτη επαφή του με το όχημα, πάντως, δεν προμήνυε τη συνέχεια. Την πρώτη φορά που πήγε να το πλύνει, το αυτοκίνητο έσβησε, ενώ όταν επέστρεψε για να το παραλάβει διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσαν ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα αυτά δεν στάθηκαν ικανά να τον σταματήσουν.

Από την Αργεντινή μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο

Στη διάρκεια των ταξιδιών του αντιμετώπισε και άλλες δυσκολίες. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν όταν έσπασε ο ιμάντας των βοηθητικών συστημάτων του αυτοκινήτου, ενώ διέσχιζε την Αργεντινή. Η τύχη, όμως, ήταν με το μέρος του: ένας οδηγός που τον ακολουθούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος ήταν και μηχανικός, σταμάτησε και τον βοήθησε να τον αντικαταστήσει. Τον Μάρτιο του 2025 ξεκίνησε μια νέα περιπέτεια με προορισμό την Ιαπωνία. Για να φτάσει εκεί διένυσε περίπου 30.000 χιλιόμετρα, περνώντας μεταξύ άλλων από το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία.

Στη συνέχεια, η περιπέτειά του επεκτάθηκε και στην αμερικανική ήπειρο. Πέρασε από ακόμη 16 χώρες, προτού φτάσει στον Καναδά και στον Αρκτικό Κύκλο. Ανάμεσα στις πιο απαιτητικές διαδρομές που διέσχισε ήταν και η περίφημη Dempster Highway στον Καναδά, ένας χωματόδρομος μήκους περίπου 740 χιλιομέτρων, με δύσκολες συνθήκες και μεγάλες αποστάσεις χωρίς εύκολη πρόσβαση σε βοήθεια.

Αυτή την περίοδο ο Φάμπιο βρίσκεται στην Αυστραλία, την οποία εξερευνά με το ίδιο Fiat Marea. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες αποστάσεις και οι απαιτητικές διαδρομές αποτελούν ακόμη μία δοκιμασία για τον ίδιο και το αυτοκίνητό του. Στα μελλοντικά του σχέδια βρίσκεται το ενδεχόμενο ενός νέου ταξιδιού στη Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και μιας διαδρομής από τη Νότια Αφρική μέχρι την Ισπανία. Για την ώρα, πάντως, δεν φαίνεται να βιάζεται να αποχωριστεί το αυτοκίνητο που ξεκίνησε ως μια οικονομική αγορά και εξελίχθηκε σε μόνιμο σύντροφο μιας απίστευτης διαδρομής.

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