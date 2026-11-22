Το 1869 στην Αυστραλία, δύο μεταλλωρύχοι ανακάλυψαν έναν σβόλο χρυσού άνω των 72 κιλών, τον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία.

Ο «πυρετός» του χρυσού άφησε πολυάριθμα εντυπωσιακά ευρήματα κατά τον 19ο αιώνα, αλλά ελάχιστα έφτασαν τις διαστάσεις εκείνου που έφεραν στο φως δύο μεταλλωρύχοι στην Αυστραλία.

Το 1869, ο Τζον Ντίσον και ο Ρίτσαρντ Όουτς βρήκαν στο Μολιαγκούλ, στην πολιτεία της Βικτώριας, μια τεράστια μάζα χρυσού βάρους άνω των 72 κιλών. Η ανακάλυψη πέρασε στην ιστορία με την ονομασία «Welcome Stranger».

«Welcome Stranger»: Ένας θησαυρός αξίας χιλιάδων λιρών

Το κομμάτι προκάλεσε έκπληξη για το μέγεθος και την καθαρότητά του. Δεν επρόκειτο για έναν μικρό σβόλο που μπορούσε να χωρέσει σε μια τσέπη, αλλά για έναν όγκο τόσο μεγάλο που οι μεταλλωρύχοι δυσκολεύτηκαν να τον ζυγίσουν. Το μέγεθός του ξεπερνούσε τη χωρητικότητα των διαθέσιμων ζυγαριών, οπότε αναγκάστηκαν να τον μεταφέρουν σε ένα σιδηρουργείο και να τον σπάσουν σε κομμάτια προκειμένου να υπολογίσουν το βάρος του.

Η ανακάλυψη αντιπροσώπευε μια πραγματική περιουσία για εκείνους που τον εντόπισαν. Εκείνη την εποχή, ο χρυσός που βρέθηκε έφτανε σε κατά προσέγγιση αξία τις 9.381 λίρες στερλίνες, ένα αστρονομικό ποσό για τα δεδομένα της εποχής. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα και μετέτρεψε τον Ντίσον και τον Όουτς στους πρωταγωνιστές ενός από τα πιο αξιομνημόνευτα επεισόδια του αυστραλιανού πυρετού του χρυσού.

Περισσότερο από ενάμιση αιώνα αργότερα, ο «Welcome Stranger» συνεχίζει να κατέχει εξέχουσα θέση στην ιστορία των ορυχείων. Το βάρος και τα χαρακτηριστικά του τον καθιστούν τον μεγαλύτερο σβόλο χρυσού που έχει καταγραφεί ποτέ μέχρι σήμερα. Αν και ο χρυσός λιώθηκε και το αυθεντικό κομμάτι δεν έχει διατηρηθεί, η ιστορία του επέζησε χάρη στις μαρτυρίες και τα έγγραφα εκείνης της ανακάλυψης.

Η οικονομική του αξία δίνει επίσης μια εικόνα για το μέγεθος του θησαυρού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα σχετικά με τη σημερινή του αντιστοιχία, εκείνα τα περισσότερα από 72 κιλά χρυσού θα ξεπερνούσαν τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, ένα νούμερο που αποτυπώνει την κλίμακα μιας ανακάλυψης που ακόμη και σήμερα είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς.

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