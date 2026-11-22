«Μια τσίμπλα στο μάτι του Παρθενώνα» έλεγε ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης για τον φραγκικό πύργο που υπήρχε στο σημείο μέχρι το 1874.

Η Ακρόπολη είναι ένα σύμβολο. Πριν όμως φτάσει στη σημερινή της μορφή, το μνημείο πέρασε από πολλές δυσκολίες και αντίξοες συνθήκες που το άλλαξαν σημαντικά. Με την απελευθέρωση της Αθήνας από τον τουρκικό ζυγό, μπήκαν σε εφαρμογή διάφορα σχέδια για την επαναδιαμόρφωση του χώρου.

Λίγα μέτρα από τον Παρθενώνα, υπήρχε ο περίφημος φραγκικός πύργος που χρησίμευε ως αποθήκη αλλά και ως φυλακή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr