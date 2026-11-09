Η δύσκολη άσκηση του καλωδίου, η απουσία Καραμανλή στις Σέρρες και τα τσίπουρα του Τσίπρα
Μπορεί το βράδυ της Παρασκευής ο κόσμος να χαλαρώνει, στις διπλωματικές υπηρεσίες όμως τα νεύρα ήταν τεντωμένα. Φαινόταν ότι η υπόθεση του καλωδίου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ θα μπορούσε να έχει μεγάλη περιπλοκή, καθώς οι Τούρκοι εμφανίζονταν να υπεραντιδρούν. Μετά από λίγες ώρες όμως, το πρωί του Σαββάτου, ο υπουργός Εξωτερικών της γείτονος Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι όλα είναι καλά και αποδραματοποίησε το σκηνικό.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε πολύωρο παρασκήνιο στον άξονα και με τους Γάλλους και η αλήθεια είναι ότι απαιτήθηκε προσωπική εμπλοκή του Κυριάκου Μητσοτάκη για να μην υπάρξουν ατυχήματα. Διότι, μπορεί το ΥΠΕΞ να είχε ξεκαθαρίσει στους Γάλλους ότι με κανέναν τρόπο δεν θα ζητήσουν από τους Τούρκους άδεια, αλλά και οι Τούρκοι έκαναν ζόρια. Με τον χειρισμό που έγινε πάντως το πρωί του Σαββάτου φαίνεται ότι το πράγμα μπήκε πλέον σε μια σειρά.
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