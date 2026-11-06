Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Νέα τουρκική πρόκληση με φόντο το γαλλικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Άγκυρα εξέδωσε αντι-NAVTEX και αμφισβητεί τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» για την ηλεκτρική διασύνδεση, ξυπνώντας μνήμες από την ένταση του 2024.

Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να αμφισβητήσει τις έρευνες που πραγματοποιεί το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρέμβαση της Άγκυρας δημιουργεί ερωτήματα για την εξέλιξη του έργου, ενώ επαναφέρει τις μνήμες από την κρίση του 2024, όταν οι εργασίες είχαν σταματήσει έπειτα από την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων.

Η τουρκική αντίδραση εκδηλώθηκε αρχικά με την έκδοση αντι-NAVTEX και στη συνέχεια με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι μέρος της θαλάσσιας περιοχής όπου σχεδιάζονται οι έρευνες ανήκει στην υφαλοκρηπίδα της και, ως εκ τούτου, θεωρεί απαραίτητη την προηγούμενη έγκρισή της για οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το γαλλικό σκάφος, το οποίο έχει αναλάβει ερευνητικές εργασίες που σχετίζονται με την πορεία του υποθαλάσσιου καλωδίου. Η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται ότι οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εργασίες τοποθέτησης καλωδίων χωρίς τη δική της άδεια, επικαλούμενη τα όρια της υφαλοκρηπίδας που έχει καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη από τον Μάρτιο του 2020.

Παράλληλα, η Άγκυρα αμφισβητεί τη νομιμότητα των ελληνικών και κυπριακών ναυτιλιακών αναγγελιών, υποστηρίζοντας ότι τις έχει ακυρώσει με τη δική της αντι-NAVTEX. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ακόμη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξασφάλισης της συναίνεσής της για το τμήμα των εργασιών που θεωρεί ότι βρίσκεται σε περιοχή της δικής της υφαλοκρηπίδας. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα που θεωρεί ότι απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, ενώ παράλληλα εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου και συνεννόησης στην περιοχή.

Fransız Bayraklı Bir Geminin Doğu Akdeniz’deki Kıta Sahanlığımızda İzinsiz Deniz Bilimsel Araştırma Faaliyeti Yürütme Girişimi Hk. https://t.co/0v4nNleDeq https://t.co/hAA3VixIjx — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 6, 2026

Οι μνήμες του 2024 και το ενδεχόμενο νέας κρίσης

Η νέα τουρκική κίνηση προκαλεί προβληματισμό στην Αθήνα, καθώς θυμίζει την αντιπαράθεση που είχε σημειωθεί πριν από δύο χρόνια, όταν η ανάπτυξη τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι έρευνες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Προς το παρόν, η Άγκυρα επιλέγει να κινηθεί μέσω διπλωματικών ανακοινώσεων και ναυτιλιακών οδηγιών, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν θα περιοριστεί σε αυτή την τακτική ή εάν θα επιχειρήσει να επιβάλει τις θέσεις της με παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στη θαλάσσια περιοχή.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην αποστολή του γαλλικού πλοίου και να οδηγήσει σε νέα διακοπή των εργασιών. Για την ελληνική πλευρά, η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πρόοδος του έργου συνδέεται με τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, αλλά και με την ευρύτερη αντιπαράθεση για τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κινητοποίηση της Κύπρου και το ευρωπαϊκό αποτύπωμα

Στο μεταξύ, και η Λευκωσία προχώρησε σε δική της ναυτιλιακή αναγγελία, ορίζοντας περιοχή εντός της κυπριακής ΑΟΖ για τη συνέχιση των ερευνών του «Abeille Marengo». Το σχετικό χρονοδιάγραμμα καλύπτει την περίοδο από τις 19 Νοεμβρίου 2026 έως τις 19 Μαρτίου 2027 και συμπληρώνει τον σχεδιασμό που έχει ανακοινώσει η ελληνική πλευρά. Η κοινή κινητοποίηση Αθήνας και Λευκωσίας δείχνει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στον συντονισμό των απαραίτητων εργασιών, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις σχέσεις των τριών χωρών, καθώς η ηλεκτρική διασύνδεση αποτελεί έργο ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας, έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 657 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ.

Επιπλέον, η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας NEXANS στην κατασκευή του έργου προσθέτει μια ακόμη παράμετρο στην υπόθεση. Εάν οι έρευνες εμποδιστούν, οι συνέπειες δεν θα αφορούν μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά ενδέχεται να αγγίξουν ευρύτερα τον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αντιδράσεις της Γαλλίας και των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς και στο κατά πόσο η τουρκική παρέμβαση θα παραμείνει σε διπλωματικό επίπεδο ή θα αποκτήσει πιο άμεση επιχειρησιακή διάσταση.

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