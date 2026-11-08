Πιάστηκε ο Wolverine σε αεροδρόμιο των ΗΠΑ: Εντόπισαν μεταλλικά νύχια σε χειραποσκευή (vid)
Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο αντικείμενο, το οποίο έμοιαζε να έχει βγει κατευθείαν από τις σελίδες των κόμικς της X-Men, ήρθαν αντιμέτωποι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) κατά τη διάρκεια ελέγχου χειραποσκευών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα.
Η ανακάλυψη στον έλεγχο
Ο αρθρωτός μηχανισμός με τις αιχμηρές λεπίδες, τον οποίο η υπηρεσία περιέγραψε ως συνδυασμό από τα νύχια του Wolverine και τις λεπίδες του Freddy Krueger, εντοπίστηκε από τον ελεγκτή Douglas Linn κατά τη διαδικασία ακτινοσκόπησης των αποσκευών τον περασμένο Αύγουστο.
«Είδα τρεις λεπίδες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θύμιζαν νύχια. Έμεινα έκπληκτος, και ακόμα περισσότερο όταν βγήκε από τη τσάντα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο στα δύο χρόνια που εργάζομαι στην TSA», δήλωσε σε επίσημη ανακοίνωση της υπηρεσίας.
Ο συνάδελφός του, Dennis Oishi, ανέλαβε να ελέγξει φυσικά τη χειραποσκευή και να αφαιρέσει με ασφάλεια το κοφτερό αντικείμενο.
Όταν ο Oishi ρώτησε αρχικά τον επιβάτη αν μετέφερε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στη τσάντα του, εκείνος απάντησε αρνητικά. Ωστόσο, σύμφωνα με την αναφορά της TSA, ο επιβάτης θυμήθηκε αμέσως το αντικείμενο μόλις το είδε να ανασύρεται από τη χειραποσκευή του.
Τελικά, ο ταξιδιώτης επέλεξε να παραδώσει οικειοθελώς και να εγκαταλείψει τα μεταλλικά νύχια στο σημείο ελέγχου του αεροδρομίου.
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