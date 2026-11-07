Δικαστήριο υποχρεώνει ζευγάρι να ξηλώσει αυθαίρετη κατασκευή: «Μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά - και άλλοι παρανόμησαν»

Δύο ιδιοκτήτες στη Μάλαγα θα πρέπει να απομακρύνουν την γυάλινη κατασκευή που τοποθέτησαν στη βεράντα τους χωρίς την έγκριση της πολυκατοικίας, μετά την επικύρωση της απόφασης

Το κλείσιμο μιας βεράντας για την εξασφάλιση περισσότερου χώρου στο σπίτι μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διαμάχη με τους υπόλοιπους ενοίκους μιας πολυκατοικίας, ιδιαίτερα όταν οι εργασίες επηρεάζουν κοινόχρηστα μέρη του κτιρίου. Αυτό συνέβη σε δύο ιδιοκτήτες στη Μάλαγα της Ισπανίας, οι οποίοι καλούνται πλέον να απομακρύνουν τη γυάλινη κατασκευή που τοποθέτησαν στο ακίνητό τους χωρίς προηγούμενη έγκριση της κοινότητας.

Το Εφετείο της Μάλαγας επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του ζευγαριού. Οι δικαστές έκριναν ότι η εγκατάσταση δεν αποτελούσε μια απλή, προσωρινή παρέμβαση, αλλά μια σταθερή κατασκευή που άλλαζε την εξωτερική εικόνα του κτιρίου και επηρέαζε κοινόχρηστα στοιχεία. Η παρέμβαση περιλάμβανε μεταλλικό σκελετό, στερεωμένο με βίδες στην πρόσοψη, την οροφή και τα πλαϊνά της βεράντας, καθώς και κινητά τζάμια και τέντες. Οι ιδιοκτήτες υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για συμβατικό κλείσιμο, επειδή τα γυάλινα πάνελ μπορούσαν να μετακινηθούν και να αναδιπλωθούν. Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι η συνολική εγκατάσταση είχε μόνιμο χαρακτήρα.

Γιατί δεν δικαιώθηκαν με το επιχείρημα των άλλων ενοίκων

Οι δύο ιδιοκτήτες επικαλέστηκαν επίσης το γεγονός ότι και άλλοι ένοικοι είχαν προχωρήσει σε αλλαγές στα διαμερίσματά τους, χωρίς η κοινότητα να ζητήσει την απομάκρυνσή τους και κατά την άποψή τους, ήταν άδικο να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Το Εφετείο δεν αποδέχθηκε το επιχείρημα, καθώς δεν προέκυψε ότι οι υπόλοιπες παρεμβάσεις ήταν αντίστοιχες ή ότι επηρέαζαν τα κοινόχρηστα μέρη στον ίδιο βαθμό.

Οι δικαστές διέκριναν τις κατασκευές σε ρετιρέ, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι ορατές από τον δρόμο, από εκείνες που μεταβάλλουν την κύρια πρόσοψη του κτιρίου. Αντίστοιχα, έκριναν ότι δεν μπορούν να εξομοιωθούν οι παρεμβάσεις στην πίσω πλευρά του ακινήτου με εκείνες που αλλοιώνουν την μπροστινή όψη. Παράλληλα, το δικαστήριο δεν διαπίστωσε κακοπιστία ή κατάχρηση δικαιώματος από την πλευρά της κοινότητας, η οποία ζήτησε δικαστικά την αποκατάσταση της αρχικής κατάστασης.

Η διαμάχη ξεκίνησε το 2021

Η υπόθεση είχε αρχίσει να απασχολεί την πολυκατοικία το 2021, όταν πραγματοποιήθηκαν δύο συνελεύσεις για το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Στην πρώτη, τον Οκτώβριο, οι ιδιοκτήτες είχαν απορρίψει την πρόταση για δικαστικές ενέργειες, ωστόσο σε νέα συνέλευση τον Δεκέμβριο, αποφασίστηκε τελικά η κατάθεση αγωγής. Το Εφετείο έκρινε ότι η δεύτερη απόφαση αντικατέστησε την προηγούμενη, επομένως η προσφυγή στα δικαστήρια ήταν νόμιμη.

Η κοινότητα κατέθεσε την αγωγή τον Οκτώβριο του 2022 και το Πρωτοδικείο 13 της Μάλαγας δικαίωσε τους ενοίκους τον Νοέμβριο του 2024. Η απόφαση επικυρώθηκε από το Εφετείο στις 31 Ιουλίου 2026. Έτσι, οι δύο ιδιοκτήτες υποχρεούνται να αποσυναρμολογήσουν τη γυάλινη κατασκευή και να καταβάλουν τα δικαστικά έξοδα που τους αναλογούν.

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