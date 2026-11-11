Ποιο είναι τελικά το μέσο μέγεθος του ανδρικού μορίου; Τι δείχνουν 33 επιστημονικές μελέτες
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Τι δείχνουν 33 επιστημονικές μελέτες για τις πραγματικές διαστάσεις του ανδρικού μορίου και πόσο σημαντικό είναι τελικά το μήκος του;
Οι άνδρες είναι γνωστό ότι συχνά υπερβάλλουν όταν μιλούν για το πέος και το μέγεθός του. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα, ο μέσος άνδρας τείνει να παρουσιάζει το μήκος του μεγαλύτερο κατά περίπου 20%, ενώ δεν λείπουν και οι ιδιαίτερα υπερβολικοί ισχυρισμοί.
Το γεγονός αυτό γεννά ένα εύλογο ερώτημα: ποιο είναι, τελικά, το πραγματικό μέσο μέγεθος του πέους;
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