Τρεις νεκροί και τουλάχιστον δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς στο κέντρο της Κρακοβίας: Η στιγμή της σύλληψης (vid)

Επιμέλεια:  Σπύρος Κορωνάκης
Τρεις νεκροί και τουλάχιστον δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς στο κέντρο της Κρακοβίας: Η στιγμή της σύλληψης (vid)
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Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Κρακοβίας, με τρεις νεκρούς και τουλάχιστον δέκα τραυματίες. Δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές.

Την πληροφορία μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24, επικαλούμενο στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πολωνικής αστυνομίας, ένας ύποπτος συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να απομακρυνθεί από το σημείο των πυροβολισμών. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν αναζητούνται άλλα άτομα για την υπόθεση.

Ενημερώνεται ο πρωθυπουργός της Πολωνίας

Παρέμβαση για το περιστατικό έκανε και ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Όπως ανέφερε, η αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της επίθεσης, ενώ ο ίδιος λαμβάνει ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών.

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