Τρεις νεκροί και τουλάχιστον δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς στο κέντρο της Κρακοβίας: Η στιγμή της σύλληψης (vid)

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Κρακοβίας, με τρεις νεκρούς και τουλάχιστον δέκα τραυματίες. Δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές.

Την πληροφορία μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24, επικαλούμενο στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πολωνικής αστυνομίας, ένας ύποπτος συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να απομακρυνθεί από το σημείο των πυροβολισμών. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν αναζητούνται άλλα άτομα για την υπόθεση.

Moment wyeliminowania zagrożenia, super postawa policjanta, ale wygląda jako że śmieć był nabity sprzętem Kraków #krakow https://t.co/bBiPXkdhRV November 7, 2026

Ενημερώνεται ο πρωθυπουργός της Πολωνίας

Παρέμβαση για το περιστατικό έκανε και ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Όπως ανέφερε, η αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της επίθεσης, ενώ ο ίδιος λαμβάνει ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών.

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu. November 7, 2026

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