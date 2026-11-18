Οι αρχές στη Βρετανία ερευνούν μια ασυνήθιστη κλοπή σε προστατευόμενο καταφύγιο άγριας ζωής, η οποία απειλεί τον τελευταίο πληθυσμό ενός σπάνιου είδους.

Φωλιά που ανήκει στο σπανιότερο είδος μυρμηγκιού της Αγγλίας εκλάπη, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση για την προστασίας της φύσης, Devon Wildlife Trust, η ανέφερε ότι η φωλιά των μυρμηγκιών με στενό κεφάλι (narrow-headed ants) αφαιρέθηκε από το καταφύγιο Chudleigh Knighton Heath στο Ντέβον, το τελευταίο προπύργιο του είδους στη χώρα..

Η οργάνωση υποστήριξε ότι το έδαφος έφερε «σαφή σημάδια σκαψίματος με φτυάρι» και έχει αναφέρει το περιστατικό στην Αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, η οποία καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί της. Η υπεύθυνη αποκατάστασης ειδών του καταφυγίου, Τζούλια Μπάλφουρ, δήλωσε πως η αφαίρεση της φωλιάς σηματοδοτεί μια «σημαντική απώλεια για αυτό το είδος».

Ένα σπάνιο είδος υπό προστασία που απειλείται: «Καταστροφικός αντίκτυπος» στον πληθυσμό

Αυτά τα μυρμήγκια είναι είδος του Άρθρου 41, σπάνιο, δηλαδή, σε εθνικό επίπεδο και σχεδόν απειλούμενο στον κόκκινο κατάλογο ειδών της IUCN.

Μια μόνο φωλιά μπορεί να φιλοξενεί από 1.000 έως 5.000 μυρμήγκια, μαζί με μία ή περισσότερες βασίλισσες αναπαραγωγής που μπορούν να ζήσουν έως και 25 χρόνια. «Αυτός είναι ο τελευταίος πληθυσμός μυρμηγκιών με στενό κεφάλι στην Αγγλία και η απώλεια έστω και μίας αποικίας πηγαίνει πίσω χρόνια δουλειάς από το προσωπικό, τους εθελοντές και τους συνεργάτες μας», δήλωσε η Μπάλφουρ.

Η Λόρα Κρούσιν, υπεύθυνη διατήρησης για το πρόγραμμα Moor Invertebrates Project της Buglife, δήλωσε: «Αυτή η κλοπή θα έχει καταστροφικό αντίκτυπο στον πληθυσμό, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε ένα ήδη απειλούμενο είδος. Τα μυρμήγκια με στενό κεφάλι είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος, γνωστό μόνο από μία τοποθεσία στο Ντέβον και ελάχιστες στη Σκωτία».

«Δεν είναι μόνο πως τα μυρμήγκια είναι απίστευτα ξεχωριστά, αλλά και το ίδιο το Chudleigh Knighton Heath αποτελεί Τοποθεσία Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος για τα μυρμήγκια και τα άλλα είδη που φιλοξενεί. Οποιαδήποτε ζημιά στην τοποθεσία ή αφαίρεση υλικού είναι εγκληματική πράξη και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σοβαρό αδίκημα», συμπλήρωσε.

Η αστυνομικός Λούσι Γουάιατ, δήλωσε πως οι Τοποθεσίες Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος είναι «νομικά προστατευόμενες» και αποτελεί ποινικό αδίκημα για οποιονδήποτε «να προκαλέσει σκόπιμα ή απερίσκεπτα ζημιά, να καταστρέψει ή να διαταράξει την προστατευόμενη περιοχή».

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