Δεν το βλέπαμε να έρχεται: Η Σελίν Ντιόν τα «έσπασε» σε συναυλία των Metallica! (vid)

Η 58χρονη σταρ παρακολούθησε το σόου από ιδιωτική σουίτα, όπου φέρεται να βρίσκονταν επίσης ο Σλας των Guns N’ Roses και μέλη των No Doubt.

Η Σελίν Ντιόν άφησε για λίγο στην άκρη τις μεγάλες μπαλάντες που την έχουν καθιερώσει και έδειξε μια διαφορετική πλευρά της σε συναυλία των Metallica στο Λας Βέγκας. Η Καναδή τραγουδίστρια βρέθηκε ανάμεσα στους θεατές της εμφάνισης του συγκροτήματος στο Sphere, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, και δεν περιορίστηκε στην απλή παρακολούθηση του σόου. Αντίθετα, σηκώθηκε από τη θέση της και άρχισε να παίζει… air bass, ακολουθώντας με ενθουσιασμό τις κινήσεις του μπασίστα Ρόμπερτ Τρουχίγιο.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο από θεατή και γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις από φίλους τόσο της Ντιόν όσο και των Metallica. Η 58χρονη σταρ φαίνεται να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσήλωση τον Τρουχίγιο, να μιμείται τις κινήσεις των δαχτύλων του πάνω στις χορδές και να ακολουθεί τον ρυθμό της μουσικής, σαν να βρίσκεται η ίδια πάνω στη σκηνή.

Το αγαπημένο της hard rock

Η συγκεκριμένη στιγμή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μουσικού αυτοσχεδιασμού που πραγματοποιούν στις συναυλίες τους ο Τρουχίγιο και ο κιθαρίστας Κερκ Χάμετ, γνωστού ως «Kirk and Rob Doodle». Οι δύο μουσικοί αφήνουν για λίγο το βασικό πρόγραμμα και παίζουν μαζί, δίνοντας χώρο σε διαφορετικές μουσικές επιρροές και αυτοσχεδιασμούς.

Η Ντιόν παρακολουθούσε τη συναυλία από ιδιωτική σουίτα, στην οποία, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, βρίσκονταν επίσης ο κιθαρίστας των Guns N’ Roses, Σλας, καθώς και μέλη των No Doubt. Η παρουσία της ανάμεσα σε τόσο γνωστά ονόματα της rock σκηνής έκανε το βίντεο ακόμη πιο ενδιαφέρον για τους θαυμαστές.

Για όσους γνωρίζουν την πορεία της, πάντως, η αντίδρασή της δεν αποτελεί ακριβώς έκπληξη. Μπορεί η παγκόσμια φήμη της να συνδέθηκε κυρίως με τραγούδια όπως το «My Heart Will Go On» και το «The Power of Love», όμως η ίδια έχει μιλήσει εδώ και χρόνια για την αγάπη της για τη σκληρότερη πλευρά της μουσικής.

Ήδη από το 2007 είχε αποκαλύψει ότι χρησιμοποιούσε το «Thunderstruck» των AC/DC ως τραγούδι προθέρμανσης πριν από τις πρόβες και τα soundchecks της. Είχε μάλιστα εξηγήσει ότι το hard rock και το heavy metal τη βοηθούσαν να ανεβάζει την αδρεναλίνη της πριν από τις μεγάλες εμφανίσεις. Η σχέση της με το rock είχε φανεί και το 2002, όταν είχε ερμηνεύσει μαζί με την Αναστασία το «You Shook Me All Night Long» των AC/DC.

Η σύνδεση με τους Metallica

Η σχέση της τραγουδίστριας με το συγκρότημα δεν περιορίζεται στην πρόσφατη επίσκεψή της στο Sphere. Τον περασμένο Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας ορισμένα από τα αγαπημένα τραγούδια της προσωπικής της playlist, είχε συμπεριλάβει το «Until It Sleeps» των Metallica, που κυκλοφόρησε το 1996.

Τότε είχε αποκαλύψει και τον λόγο για τον οποίο το συγκεκριμένο συγκρότημα έχει ξεχωριστή θέση στην οικογένειά της: «Ο Έντι, ένας από τους δίδυμους γιους μου, έχει ως αγαπημένο συγκρότημα τους Metallica», είχε αναφέρει, πριν επιχειρήσει να μιμηθεί με χιούμορ τον τραγουδιστή τους, Τζέιμς Χέτφιλντ.

Η επιστροφή στη σκηνή

Η εμφάνισή της στη συναυλία των Metallica αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνδυαστεί με όσα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Η Ντιόν είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2022 ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί έντονους μυϊκούς σπασμούς και επηρέασε σημαντικά την ικανότητά της να τραγουδά και να εμφανίζεται ζωντανά.

Έπειτα από περίπου έξι χρόνια μακριά από τις κανονικές συναυλίες, επέστρεψε στη σκηνή τον Σεπτέμβριο του 2026, ξεκινώντας μια σειρά εμφανίσεων στο Παρίσι. Το πρώτο σκέλος περιλάμβανε 16 συναυλίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο, ενώ έχουν προγραμματιστεί ακόμη δέκα εμφανίσεις για τον Μάιο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ