16 χρόνια ήταν πολλά: Οι Metallica καθήλωσαν το ΟΑΚΑ σε μία εμφάνιση-ρεσιτάλ (vid)

«Ντελίριο» για τους Metallica στο ΟΑΚΑ με πάνω από 80.000 κόσμο να αποθεώνει τους ηγέτες της heavy metal μουσικής.

Η μεγάλη αναμονή έλαβε τέλος με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο. Δεκαέξι ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία τους επίσκεψη, οι Metallica επέστρεψαν στην Αθήνα το Σάββατο (9/5) και παρέδωσαν ένα σεμινάριο heavy metal ζωντανά στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου.

Σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των περίπου 80.000 οπαδών που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ, το συγκρότημα απέδειξε γιατί παραμένει στην κορυφή του μουσικού στερεώματος, προσφέροντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

21:18: Το «Creeping Death» ηχεί στο ΟΑΚΑ και επικρατεί... σεισμός - Αποκλειστικά βίντεο του Gazzetta Plus

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε στις 21:18, όταν οι James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo ανέβηκαν στη σκηνή μέσα σε πανδαιμόνιο. Το εμβληματικό «Creeping Death» από το άλμπουμ «Ride the Lightning» ήταν το κομμάτι που έδωσε το έναυσμα για τη μεγάλη γιορτή.

Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επιστράτευσε σεισμογράφο για να καταγράψει τις μικροδονήσεις στο έδαφος («concert quakes») από τη συγχρονισμένη κίνηση των χιλιάδων θεατών που είχαν γεμίσει ασφυκτικά την αρένα και τις κερκίδες.

Η συγκινητική αφιέρωση στον μικρό Σπύρο

Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς εκτυλίχθηκε όταν ο James Hetfield σταμάτησε για να στείλει ένα μήνυμα δύναμης. Ο frontman των Metallica αφιέρωσε τη συναυλία στον μικρό Σπύρο, ένα παιδί από την Ελλάδα που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Ζορμπάς και Τρύπες: «Δεν χωράνε πουθενά»

Οι Metallica επεφύλασσαν εκπλήξεις ειδικά για το ελληνικό κοινό, παίζοντας το συρτάκι του «Ζορμπά» αλλά και το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά» από το συγκρότημα «Τρύπες», εντυπωσιάζοντας τον κόσμο.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ