Αναστασία: Κυκλοφόρησε το νέο της album «Έρωτας Είναι» με εννέα αγαπημένες διασκευές

Η Αναστασία δίνει νέα πνοή σε εννέα αγαπημένα τραγούδια, με πρώτο single το «Κόψε Με Στα Δυο».

Τρία χρόνια μετά το επιτυχημένο EP «Ό,τι Μ’ Αρέσει», που ξεχώρισε και αγαπήθηκε από το κοινό, η Αναστασία επιστρέφει με ένα νέο ολοκληρωμένο album διασκευών με τίτλο «Έρωτας Είναι»!

Με σεβασμό στις πρωτότυπες δημιουργίες, αλλά και με τη δική της φρέσκια προσέγγιση, η Αναστασία επιλέγει να δώσει νέα πνοή σε εννέα αγαπημένα κομμάτια, δημιουργώντας ένα μουσικό ταξίδι με κοινό παρονομαστή τον έρωτα σε όλες του τις εκφάνσεις: τον έρωτα που μας απογειώνει, μας πληγώνει, μας παρασύρει και μας κάνει να αισθανόμαστε ζωντανοί.

Πρώτο single του album είναι το «Κόψε Με Στα Δυο», το αγαπημένο τραγούδι του Παντελή Παντελίδη, που αποκτά νέα ερμηνευτική διάσταση μέσα από τη φωνή της Αναστασίας.

Στο album συναντάμε το «Ανάθεμά Σε» του Παντελή Θαλασσινού, το «Δεν Με Ρίχνεις», που γνωρίσαμε μέσα από την ερμηνεία του Προδρόμου, και το «Πες Πως Με Θέλεις», που έγινε γνωστό μέσα από το YouTube πριν από μία δεκαετία με τη φωνή της Αρσινόης. Ξεχωριστή θέση έχουν επίσης τα «Παρκάκι» και «Είσαι Μια Θέα», η viral επιτυχία που συνδέθηκε με τη φωνή της Αναστασίας τα τελευταία χρόνια, καθώς και το «Έχω Τρελάνει Το Θεό», μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες του Λευτέρη Πανταζή. Το tracklist συμπληρώνουν η «Εθνική Οδός» του Παντελή Γατανά και το ομώνυμο «Έρωτας Είναι», σε στίχους και μουσική του Άκη Πολυχρονόπουλου, ολοκληρώνοντας μια συλλογή με αγαπημένες μελωδίες και διαφορετικές μουσικές ιστορίες.

Στο μουσικό αποτέλεσμα συμβάλλει μια ομάδα αξιόλογων μουσικών, με τη συμμετοχή των Μάριου Τσιτσόπουλου, Βασίλη Σαλέα, Δημήτρη Τσιβγούλη και Αντρέα Καραντίνη. Τις ενορχηστρώσεις και τη συνολική μουσική επιμέλεια του album υπογράφει ο Ρουσέττος Δημητρόγλου, δίνοντας στις εννέα διασκευές μια ενιαία μουσική ταυτότητα, με σεβασμό στο πρωτότυπο υλικό και σύγχρονη προσέγγιση.

Το «Έρωτας Είναι» είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή διασκευών. Είναι μια συνάντηση αγαπημένων τραγουδιών με μια νέα γενιά ακροατών, αλλά και μια αφορμή για όσους τα έχουν ήδη αγαπήσει να τα ανακαλύψουν ξανά, μέσα από τη δική της ξεχωριστή ματιά, όπως μόνο η Αναστασία ξέρει να κάνει.

Το νέο album της Αναστασίας κυκλοφορεί από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Tracklist:

1. Κόψε Με Στα Δύο

Μουσική- Στίχοι: Παντελής Παντελίδης

2. Είσαι Μια Θέα

Μουσική- Στίχοι: Αρτάν Κόμπο, Αντώνης Ρανός, Χάρης Κωστόπουλος

3. Δεν Με Ρίχνεις

Μουσική: Κωνσταντίνος Παντζής

Στίχοι: Γιάννης Λιόντος

4. Ανάθεμά Σε

Μουσική - Στίχοι: Παντελής Θαλασσινός

5. Πες Πως Με Θέλεις

Μουσική- Στίχοι: Αρσινόη

6. Έρωτας Είναι

Μουσική - Στίχοι: Άκης Πολυχρονόπουλος

7. Έχω Τρελάνει Το Θεό

Μουσική - Στίχοι: Στάθης Ξένος

8. Το Παρκάκι

Μουσική: Γιώργος Ιωαννίδης

Στίχοι: Βασίλης Παππάς

9. Εθνική Οδός

Μουσική - Στίχοι: Παντελής Γατανάς

Το «Έρωτας Είναι» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες:

https://Anastasia.lnk.to/ ErotasEinai