Υπόθεση ΜΚΟ: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των δύο κατηγορούμενων (vid)

Μετά τις απολογίες των δύο κατηγορούμενων στον ανακριτή, ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος αποχώρησε από την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Την αποχώρησή του από την υπεράσπιση του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της Βασιλικής Μανησιώτη, οι οποίοι κατηγορούνται στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ανακοίνωσε ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος.

«Η συνεργασία μας ολοκληρώθηκε»

Σε ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι η συνεργασία του με τους δύο κατηγορουμένους έχει ολοκληρωθεί, καθώς προέκυψαν διαφωνίες σχετικά με τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάζεται δημόσια η υπερασπιστική τους θέση.

Όπως ανέφερε, η απόφαση αποχώρησης ελήφθη μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή. Ο δικηγόρος ξεκαθάρισε, επομένως, ότι δεν θα έχει πλέον την εκπροσώπησή τους στην υπόθεση.

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