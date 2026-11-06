Δεν θα πάρουμε σύνταξη ποτέ: Προς αύξηση των ορίων ηλικίας στα 68 έτη έως το 2030

Τριγμούς στο ασφαλιστικό σύστημα και στην αγορά εργασίας προκαλεί η δημογραφική γήρανση, με την Κομισιόν να προαναγγέλλει νέα άνοδο στα όρια ηλικίας.

Η συνεχιζόμενη δημογραφική κρίση στη χώρα μας δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, επαναφέροντας επιτακτικά στο τραπέζι το ζήτημα της σταδιακής αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση τα επόμενα χρόνια.

Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν για τα νέα όρια ηλικίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη νεότερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ageing Report 2027», η Ελλάδα αναμένεται να δει το γενικό όριο συνταξιοδότησης να ανεβαίνει στα 68 έτη μέχρι το 2030.

Αναλυτικότερα, από τα 67 έτη που ισχύουν το 2025, ο πήχης προβλέπεται να φτάσει τα 70 έτη έως το 2055 και τα 72 έτη μέχρι το 2080. Παράλληλα, το κατώφλι για την πρόωρη συνταξιοδότηση, το οποίο τοποθετείται σήμερα στα 62 έτη, εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στα 63 έτη το 2030, στα 65 το 2055 και θα αγγίξει τα 67 έτη μέχρι το τέλος της περιόδου προβολής το 2080.

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Η ισχύουσα νομοθεσία και η στάση της κυβέρνησης

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι, βάσει των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου που παραμένουν σε ισχύ, τα ηλικιακά όρια επανεξετάζονται ανά τριετία με γνώμονα τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής. Κατά την περίοδο 2010-2015 είχε παρατηρηθεί αύξηση της τάξης των 7 έως 12 μηνών.

Ωστόσο, την επόμενη πενταετία (2015-2020) η τάση αυτή σταμάτησε, ενώ οι συνέπειες της πανδημίας οδήγησαν πρόσφατα σε κάμψη του προσδόκιμου ζωής. Επομένως, το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν τίθεται άμεσο ζήτημα νομοθετικής παρέμβασης για την αύξηση των γενικών ορίων.

Ραγδαία συρρίκνωση και γήρανση του πληθυσμού

Οι πιέσεις αυτές πηγάζουν από την αποκαρδιωτική δημογραφική πορεία της χώρας, η οποία χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση του πληθυσμού και συνεχή υποχώρηση των γεννήσεων.

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας θα περιοριστεί από τα 10,4 εκατομμύρια το 2025 σε 10,2 εκατ. το 2030, 9,7 εκατ. το 2040, για να υποχωρήσει δραματικά στα 7,6 εκατομμύρια μέχρι το 2080.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω θα εκτοξευθεί από 23,9% σε 34,6% το 2080, ενώ οι πολίτες ηλικίας άνω των 80 ετών θα φτάσουν να αποτελούν σχεδόν το 15% του πληθυσμού.

1,20 παιδί ανά γυναίκα αντί για 2,1

Βασικός υπαίτιος αυτής της εξέλιξης είναι το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων, με τον δείκτη γονιμότητας να βρίσκεται καθηλωμένος στο 1,20 παιδί ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης του 2,1 που απαιτείται χωρίς μεταναστευτικές ροές.

Παράλληλα, η διαρκής αύξηση του προσδόκιμου ζωής (το οποίο έως το 2080 προβλέπεται να φτάσει τα 90,1 έτη για τις γυναίκες και τα 86,4 για τους άνδρες) σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα απολαμβάνουν τη σύνταξή τους για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα δημόσια ταμεία.

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