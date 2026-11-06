Παγκόσμιο χρηματιστηριακό κραχ: «Βουτιά» τρισεκατομμυρίων - Τα ρίχνει στους Δημοκρατικούς ο Τραμπ

Παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων σαρώνει τις αγορές από τη Wall Street έως την Ασία, εξαιτίας της διόρθωσης στην τεχνητή νοημοσύνη και των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ.

Βαθιές «πληγές» καταγράφουν τα χρηματιστήρια σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα ρευστοποιήσεων διαγράφει αξίες ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Από την καρδιά της Wall Street έως τα μεγάλα ασιατικά κέντρα σε Τόκιο, Σεούλ και Ταϊπέι, οι επενδυτές εγκαταλείπουν μαζικά το ρίσκο. Το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ράλι που τροφοδοτούσε επί μήνες ο τεχνολογικός κλάδος και η τεχνητή νοημοσύνη κατέρρευσε απότομα, δίνοντας τη θέση του σε ένα αμείλικτο selloff.

Ο καταλύτης των ενδιάμεσων εκλογών και τα data centers

Η εικόνα αυτής της ξαφνικής ανατροπής συνδέεται άμεσα με το πολιτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες κάλπες και ο έλεγχος του Κογκρέσου λειτούργησαν ως καταλύτης ανησυχίας.

Η Wall Street φοβάται πλέον ότι η νέα ισορροπία δυνάμεων θα φέρει αυστηρότερους κανόνες και περιορισμούς στη γιγαντιαία βιομηχανία των data centers, τα οποία έχουν απορροφήσει τεράστια κεφάλαια. Αυτός ο κλυδωνισμός δεν άργησε να παρασύρει τραπεζικά ιδρύματα, βιομηχανίες και μικρότερες επιχειρήσεις σε μια αλυσιδωτή πτώση.

BREAKING: 🇺🇸 Over $3 trillion erased from the US stock market today. https://t.co/56FPdEB6Es — Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 5, 2026

«Βουτιά» έως και 7% στην Ασία

Το πιο βίαιο χτύπημα το δέχθηκαν οι ασιατικές αγορές, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με το βαρύ κλίμα της Νέας Υόρκης. Στην Ιαπωνία, οι πινακίδες κοκκίνισαν επικίνδυνα: ο δείκτης Nikkei 225 υπέστη ενδοσυνεδριακή καθίζηση έως 7,1%, φτάνοντας στις 56.745,81 μονάδες.

Παρά τις προσπάθειες περιορισμού των απωλειών, ο δείκτης βρέθηκε μια ανάσα από την είσοδο σε τεχνική bear market, χάνοντας το 20% των κερδών του από τα υψηλά του περασμένου Ιουνίου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών, που είδαν τις αποτιμήσεις τους να κάνουν ελεύθερη πτώση.

THE AI BUBBLE CRASH HAS STARTED IN ASIA. Over $1.2 TRILLION has been wiped out from Asian stock markets today. • Japan's Nikkei: -7.1% • South Korea's Kospi: -8.8% • Taiwan's TAIEX: -9.0% • Hong Kong's Hang Seng: -1.8% ☑ Exchange BingX https://t.co/kabZJK7rFy Code QTED51 https://t.co/stSzKB7lJX — cryptoguyv (@viktor09693187) November 6, 2026

Ο Τραμπ το «χρεώνει» στους Δημοκρατικούς

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να χρεώσει την κατάρρευση των δεικτών αποκλειστικά στο εκλογικό αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου και την επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι αγορές βίωσαν μία από τις χειρότερες ημέρες τους εξαιτίας των πολιτικών του αντιπάλων:

«Το χρηματιστήριο υπέστη μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών. Είναι τόσο θλιβερό να το βλέπει κανείς! Χρειάστηκε τόσο μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που κανείς δεν είχε ξαναδεί και μετά συνέβη αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας στα προγράμματα 401(k) έχουν μειωθεί. Να θυμάστε, δεν ήταν οι Ρεπουμπλικανοί, ήταν οι Δημοκρατικοί. Μη φοβάστε, ωστόσο. Σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα είμαστε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ».

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