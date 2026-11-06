Στη δεύτερη χαμηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε κατατάσσεται η Ελλάδα όσον αφορά τον ετήσιο προσαρμοσμένο μισθό πλήρους απασχόλησης για το 2025.

Σημαντικές αποκλίσεις στους μισθούς των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2025.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ διαμορφώθηκε στα 41.500 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,3% σε σύγκριση με τα 39.800 ευρώ του 2024.

Ωστόσο, η εικόνα ανά χώρα αναδεικνύει ένα βαθύ οικονομικό χάσμα ανάμεσα στον ευρωπαϊκό Βορρά και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι χώρες με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες αμοιβές

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Λουξεμβούργο, όπου ο μέσος ετήσιος μισθός αγγίζει τα 85.600 ευρώ, ακολουθούμενο από τη Δανία με 73.500 ευρώ και την Ιρλανδία με 64.400 ευρώ.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες μέσες ετήσιες αποδοχές καταγράφονται στη Βουλγαρία με 16.200 ευρώ και στην Ελλάδα με 18.800 ευρώ, ενώ στην τρίτη από το τέλος θέση βρίσκεται η Ουγγαρία με 20.100 ευρώ.

Στον... πάτο του βαρελιού η Ελλάδα

Η επίδοση των 18.800 ευρώ τοποθετεί την Ελλάδα σταθερά στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέχοντας κατά πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 41.500 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης της Eurostat υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών και της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, προσαρμόζοντας τις αποδοχές των εργαζομένων μερικής απασχόλησης σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Ολλανδίας δεν περιλαμβάνονται στο γράφημα λόγω διαφορετικής μεθοδολογίας υπολογισμού.

In 2025, the average annual full-time adjusted salary for employees in the EU was €41 500. Highest averages: 🇱🇺 Luxembourg (€85 600) 🇩🇰 Denmark (€73 500) Lowest: 🇧🇬 Bulgaria (€16 200) 🇬🇷 Greece (€18 800) For more data 👉 https://t.co/6BDtLpmAKF https://t.co/gJ6bEjcqjx November 6, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ