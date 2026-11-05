Στη φυλακή ο Φιρινίδης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω στοίχημα, είχα μεγαλομανία»

Ο 37χρονος προφυλακίστηκε μετά την απολογία του για την υπόθεση των δωρεών προς άρρωστα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι η εξάρτησή του από το στοίχημα τον οδήγησε στις πράξεις του.

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και την υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές για άρρωστα παιδιά.

Ο 37χρονος εμφανίστηκε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την απολογία του, μετανιωμένος και συντετριμμένος, ζητώντας συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από την υπόθεση. Υποστήριξε ότι βασικός λόγος για τη διαχείριση των χρημάτων ήταν η εξάρτησή του από τον στοιχηματισμό, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε αναπτύξει και μεγαλομανία, καθώς ήθελε να εμφανίζεται κοινωνικά ανώτερος.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο Φιρινίδης ισχυρίστηκε ότι ποσό από 400.000 έως 600.000 ευρώ δεν αποδόθηκε στις οικογένειες των παιδιών, ενώ αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα για πολυτελή ζωή.

Ισχυρίστηκε πως «όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησης μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν. Δεν έκανα πολυτελή βίο. Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα. Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα και αυτό φαίνεται από τα αρχεία στις στοιχηματικές. Σε καθημερινή βάση μπορεί να είχα ακόμη και 30 διαφορετικά πονταρίσματα. Οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν. Ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο».

Αρνήθηκε, επίσης, ότι ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί για χρηματοδότηση στημένων αγώνων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για λόγια που χρησιμοποιούσε ώστε να δημιουργεί την εντύπωση ότι διέθετε χρήματα. Για τις ανάγκες της ΜΚΟ, ανέφερε ότι δεν είχε δώσει περισσότερα από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες προμήθειες.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο εντολέας του αναγνώρισε τις πράξεις του και προσδιόρισε το ποσό που δεν έφτασε στις οικογένειες περίπου στις 600.000 ευρώ, επισημαίνοντας ότι η ανάκριση βρίσκεται ακόμη στην αρχή της.

Η απολογία της συντρόφου του

Η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, έχει ήδη προφυλακιστεί. Κατά τη δική της απολογία αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται, αλλά παραδέχθηκε ότι γνώριζε τι συνέβαινε, αποδίδοντας στον Φιρινίδη την ευθύνη για τη διαχείριση των χρημάτων και υποστηρίζοντας ότι εκείνος τα ξόδευε στον τζόγο.

Η ίδια εκτίμησε ότι το ποσό που δεν κατέληξε στις οικογένειες δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, αμφισβητώντας έτσι το ύψος των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν τις τραπεζικές και στοιχηματικές συναλλαγές των εμπλεκομένων, καθώς και κεφάλαια που εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 37χρονος φέρεται να είχε τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με τις εισπράξεις του να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ