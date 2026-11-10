Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

Το χειρότερο, ωστόσο, βρίσκεται ακόμη μπροστά μας σύμφωνα με τους επιστήμονες

Το σούπερ Ελ Νίνιο βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα και έχει ήδη αρχίσει να «ενισχύει» ακραία καιρικά φαινόμενα, προειδοποιούν ειδικοί του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).

Η έκθεση του WMO για την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος το 2026 αποκαλύπτει ότι το ακραίο κλιματικό φαινόμενο έχει ήδη συνδεθεί με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο, την τήξη των πάγων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

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