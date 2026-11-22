Ο υπουργός Υγείας μίλησε στο ισραηλινό i24NEWS, εξήρε τα επιτεύγματα της χώρας και δήλωσε ότι θέλει να είναι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο

Τον θαυμασμό του για το Ισραήλ και την επιθυμία του να αποτελεί τον πιο ένθερμο υποστηρικτή του σε πολιτικό επίπεδο εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24NEWS, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη χώρα. «Θέλω να είμαι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, περιγράφοντας τη στάση του απέναντι στο Ισραήλ και υπογραμμίζοντας τη σημασία των σχέσεων των δύο χωρών.

Το ισραηλινό δίκτυο παρουσίασε τον Έλληνα υπουργό ως έναν πολιτικό με ιδιαίτερα θερμή στάση απέναντι στο Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του υπέρ της χώρας συγκεντρώνουν μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε, μάλιστα, στη βράβευσή του από την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά τη διάρκεια της γιορτής Χανουκά, όταν τιμήθηκε με βραβείο και τον χαρακτηρισμό «ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ στον κόσμο».

«Κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να σέβεται το Ισραήλ»

Ο υπουργός Υγείας εξήρε τα επιτεύγματα του Ισραήλ στην οικονομία, την επιστήμη και την τεχνολογία, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, η χώρα συνδυάζει τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη διατήρηση των παραδοσιακών αξιών. «Κάθε λογικός άνθρωπος στον πλανήτη πρέπει να σέβεται τον ισραηλινό λαό για όσα έχει πετύχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ήθελε η Ελλάδα να υιοθετήσει αρκετά στοιχεία από το ισραηλινό παράδειγμα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αποτροπή σχεδίου επίθεσης εναντίον Ισραηλινού επιχειρηματία στην Ελλάδα, συγχαίροντας την Ελληνική Αστυνομία για τη συνεργασία της με τη Μοσάντ και τις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων, υποστηρίζοντας ότι η απειλή δεν αφορά μόνο το Ισραήλ, αλλά και ευρωπαϊκές πόλεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία τοποθέτησε χρονικά στο 2010, τονίζοντας ότι τα θεμέλιά της είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Ο υπουργός θυμήθηκε, επίσης, τη στάση που επέλεξε να κρατήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, όταν αποφάσισε να δημοσιεύσει στο Facebook άρθρο με τίτλο «Γιατί υποστηρίζω το Ισραήλ», παρά τις αντιρρήσεις συνεργατών του.

Όπως περιέγραψε, εκείνοι τον είχαν προειδοποιήσει ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία δεν ήταν κατάλληλη για μια τέτοια δημόσια τοποθέτηση. Ο ίδιος, ωστόσο, επέμεινε στην απόφασή του, λέγοντας: «Τους είπα ότι θα το κάνω τώρα». Στη συνέντευξη μίλησε με θερμά λόγια και για την πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαναΐ, την οποία χαρακτήρισε δραστήρια και ιδιαίτερα αγαπητή. Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης απηύθυνε ένα ακόμη μήνυμα υποστήριξης προς το Ισραήλ: «Θέλω να ευχαριστήσω το Ισραήλ για την ύπαρξή του. Θέλω να γνωρίζετε ότι σας θαυμάζουμε, σας υποστηρίζουμε και είμαστε εδώ όταν το Ισραήλ μας χρειαστεί».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ