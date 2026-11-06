«Βουνό» από γλυκά έστειλε ο Άδωνις στον ΣΚΑΪ: «Θα σβήσουμε και τα κεράκια μήπως;» (vid)

Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά έξι κουτιά γλυκά έστειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή «Σήμερα» για τα γενέθλιά του.

Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε τους παρουσιαστές της εκπομπής «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, καθώς ο Άδωνις Γεωργιάδης έστειλε έξι κουτιά με γλυκά για τα γενέθλιά του.

Ο υπουργός Υγείας, θέλοντας να γιορτάσει τα γενέθλιά του, φρόντισε να γλυκάνει τους δημοσιογράφους και το τεχνικό προσωπικό την ώρα της ροής του προγράμματος. Η κίνηση αυτή αιφνιδίασε τους παρουσιαστές Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά, οι οποίοι επιστρέφοντας στις θέσεις τους μετά την προβολή ενός ρεπορτάζ, αντίκρισαν τα κουτιά πάνω στο κεντρικό τραπέζι.

«Εμείς το προκαλέσαμε»

Απορώντας για την προέλευση των γλυκισμάτων, οι δημοσιογράφοι ζήτησαν διευκρινίσεις από τον floor manager της εκπομπής. Εκείνος τους παρέδωσε ένα σημείωμα που συνόδευε την παράδοση και έγραφε: «Για τον κ. Οικονόμου, από τον κ. Γεωργιάδη».

Η αποκάλυψη του αποστολέα προκάλεσε χαμόγελα αλλά και μια χιουμοριστική αμηχανία στο πάνελ, με τον Γιάννη Πιτταρά να αναρωτιέται την ώρα που οι συνεργάτες τους έκαναν το καθιερωμένο unboxing: «Εμείς θα τον γιορτάσουμε; Εμείς θα σβήσουμε και τα κεράκια μήπως;»

Σπεύδοντας να εξηγήσει το παρασκήνιο πίσω από το κέρασμα, ο Δημήτρης Οικονόμου αποκάλυψε πως η αφορμή είχε δοθεί στην προηγούμενη εκπομπή. Όπως ανέφερε, οι παρουσιαστές είχαν σχολιάσει στον αέρα ότι ο κ. Γεωργιάδης είχε την τιμητική του λόγω της ημέρας, αλλά δεν είχε φροντίσει να στείλει το καθιερωμένο κέρασμα:

«Εμείς το προκαλέσαμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως ο υπουργός απλώς ανταποκρίθηκε στο «παράπονο» που εξέφρασαν δημόσια.

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