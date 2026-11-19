Δεν είναι κάποιος ζεν πρεμιέ του θεάτρου ή της τηλεόρασης. Είναι ο viral star των τελευταίων 17 ετών, που κάποτε εκτόξευσε το "Fear Of The Dark" σε νέα επίπεδα τρόμου.

"Fear of the dark, fear of the dark, I have a phobia that something's always near". Πέρασαν κιόλας 17 χρόνια από τότε που ο Ανδρέας Κωλέτσης ανέβηκε στη σκηνή του Χ-Factor και έκανε τον Νίκο Μουρατίδη και τους υπόλοιπους κριτές να χάσουν τα λογικά τους, ερμηνεύοντας το θρυλικό τραγούδι των Iron Maiden.

Η αλήθεια είναι πως αυτή η ερμηνεία δεν τον έφερε στην επόμενη φάση του talent show, αλλα τον έκανε viral για πάντα. Τόσο αναγνωρίσιμος έμεινε στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού Ίντερνετ, που έφτασε στο σημείο να μπει και στη συζήτηση για τον Τζειμς Μποντ.

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