Πραγματικές φλόγες σε αεροσκάφος: Πώς θα εκπαιδεύονται οι πυροσβέστες στην Πτολεμαΐδα (vid)

Ένας νέος εξομοιωτής πυρκαγιάς εγκαταστάθηκε στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, δίνοντας τη δυνατότητα για ασκήσεις κατάσβεσης και διάσωσης σε συνθήκες που προσομοιάζουν πραγματικά περιστατικά σε αεροσκάφη

Η αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς σε αεροσκάφος απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση, καθώς οι πυροσβέστες καλούνται να διαχειριστούν διαφορετικές εστίες φωτιάς, πιθανές διαρροές καυσίμων και περιστατικά διάσωσης επιβατών. Για τον σκοπό αυτό, η Πυροσβεστική Ακαδημία απέκτησε έναν νέο εξομοιωτή, ο οποίος επιτρέπει την πρακτική εξάσκηση σε ελεγχόμενες συνθήκες πραγματικής φλόγας.

Ο εξοπλισμός εγκαταστάθηκε στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας και αποτελεί μέρος της αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας.

Πραγματικές φλόγες και τεχνητός καπνός στον εξομοιωτή AFS 5000

Ο νέος εξομοιωτής πυρκαγιάς αεροσκάφους, με την ονομασία AFS 5000, είναι κατασκευασμένος από χάλυβα ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και στις καιρικές συνθήκες. Η λειτουργία του βασίζεται σε ελεγχόμενες εστίες πραγματικής φωτιάς, οι οποίες δημιουργούνται με την καύση υγραερίου, ενώ παράλληλα παράγεται τεχνητός καπνός. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται σε ένα περιβάλλον που προσομοιάζει τις συνθήκες μιας πραγματικής πυρκαγιάς.

Για την ασφαλή διεξαγωγή των ασκήσεων, το σύστημα διαθέτει ειδικό λογισμικό, αισθητήρες παρακολούθησης και διακόπτες έκτακτης ανάγκης. Όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες πραγματοποιούνται υπό τη συνεχή επίβλεψη εκπαιδευτών.

Τα σενάρια που θα αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες

Ο εξομοιωτής δίνει τη δυνατότητα αναπαράστασης πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία ενός αεροσκάφους, ενώ υποστηρίζει και σενάρια διαρροής καυσίμων, έρευνας και διάσωσης.

Στα εξωτερικά τμήματα του αεροσκάφους, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξασκηθούν:

Στην κατάσβεση πυρκαγιών στο μπροστινό και το πίσω μέρος των κινητήρων.

Στην αντιμετώπιση φωτιάς στο σύστημα προσγείωσης.

Στη διαχείριση διαρροής καυσίμου και σχηματισμού κηλίδας.

Αντίστοιχα, στο εσωτερικό της καμπίνας μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά πυρκαγιάς στο πιλοτήριο, στα καθίσματα, στην κουζίνα και στις τουαλέτες, αλλά και στον χώρο φορτίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα εξάσκησης σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, υπό συνθήκες καπνού και περιορισμένης ορατότητας. Παράλληλα, οι πυροσβέστες εκπαιδεύονται στις τακτικές προσέγγισης και τοποθέτησης των πυροσβεστικών οχημάτων, στη χρήση φορητών αυλών και αυλών οροφής, καθώς και στον συντονισμό των ενεργειών κατάσβεσης και διάσωσης.

Νέος εξοπλισμός εκπαίδευσης μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

Η αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας δεν περιορίζεται στον εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους. Μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» ενισχύεται και με πρόσθετο εξοπλισμό πρακτικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρήση αυτοκινούμενου εξομοιωτή πυρκαγιάς, ο οποίος λειτουργεί ως κινητή μονάδα εκπαίδευσης και αναπαράγει ελεγχόμενες συνθήκες φωτιάς.

Μέσω αυτού, πυροσβέστες και σπουδαστές μπορούν να εξασκηθούν στην αναγνώριση των διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης μιας πυρκαγιάς, στη χρήση μέσων ατομικής προστασίας και αναπνευστικών συσκευών, αλλά και στις τεχνικές κατάσβεσης και διάσωσης. Επιπλέον, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τέσσερα συστήματα προσομοιωτών οδήγησης πυροσβεστικών οχημάτων: δύο για αυτοκίνητα και δύο για φορτηγά.

Τα συγκεκριμένα συστήματα αναπαράγουν συνθήκες κίνησης, κραδασμούς και διαφορετικά οδικά και καιρικά περιβάλλοντα, επιτρέποντας στους δόκιμους πυροσβέστες να εξασκηθούν στην οδήγηση υπό απαιτητικές συνθήκες, αντίστοιχες με εκείνες που μπορεί να συναντήσουν κατά τη διάρκεια μιας επιχειρησιακής αποστολής. Με τις νέες αυτές υποδομές, η Πυροσβεστική Ακαδημία διευρύνει τις δυνατότητες πρακτικής εκπαίδευσης, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εξοικείωση του προσωπικού με πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια.

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