Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας: Στους δρόμους φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί

Πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα πραγματοποιούνται σήμερα, έχοντας ως βασικό αίτημα την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας

Στους δρόμους της Αθήνας βγήκαν σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντας σε νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με κεντρικό αίτημα την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στα Προπύλαια, όπου τα πανό και τα συνθήματα των διαδηλωτών έστειλαν μηνύματα αλληλεγγύης στις κινητοποιήσεις φοιτητών και μαθητών στη Γαλλία, όπως είχε συμβεί και στο αντίστοιχο συλλαλητήριο του Οκτωβρίου.

Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi

«Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία»

«Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, θέλουμε δημόσια και δωρεάν Παιδεία», αναγράφεται σε πανό φοιτητικών συλλόγων. Ανάλογες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

Στο πλευρό των κινητοποιήσεων τάχθηκε και η ΟΛΜΕ, η οποία ανακοίνωσε διευκολυντική στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν Παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν», αναφέρει μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία.

Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi

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