1,88 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, καταγράφοντας μερίδιο 17,4% στις νέες ταξινομήσεις.

Στη χώρα μας, τα BEV κατέγραψαν 8.894 ταξινομήσεις την ίδια περίοδο.

Τα ερωτήματα γνωστά: Πόσα χιλιόμετρα μπορούν να διανύσουν; Πού θα τα φορτίσω; Πόση ώρα θα χρειαστεί να περιμένω μέχρι να συνεχίσω το ταξίδι μου; Και, τελικά, αξίζει να δώσω περισσότερα χρήματα για να αποκτήσω ένα;

Η ηλεκτροκίνηση όμως έχει διανύσει μεγάλη απόσταση τα τελευταία χρόνια (pun intended) και η σημερινή εμπειρία οδήγησης είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που προσέφεραν τα πρώτα μοντέλα μαζικής παραγωγής.

Πόσο μακριά πάει η βαλίτσα;

Η αυτονομία ήταν διαχρονικά ο μεγαλύτερος βραχνάς. Τα πρώτα μοντέλα είχαν αρκετά περιορισμένες δυνατότητες, με αποτέλεσμα ακόμη και μια διαδρομή εκτός πόλης να απαιτεί προσεκτικό προγραμματισμό. Η εικόνα αυτή έχει αλλάξει αισθητά.

Πλέον, αρκετά καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσφέρουν εργοστασιακή αυτονομία άνω των 400 χιλιομέτρων, ενώ υπάρχουν μοντέλα που ξεπερνούν τα 500 ή ακόμη και τα 600 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP.

Ενδεικτικά, το νέο Nissan LEAF με μπαταρία 75 kWh προσφέρει αυτονομία έως 604 χιλιόμετρα, το Volkswagen ID.7 Pro S φτάνει τα 709 χιλιόμετρα, ενώ η νέα BMW iX3 50 xDrive αγγίζει τα 805 χιλιόμετρα. Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν συγκρίνουμε τις επιδόσεις αυτές με τα αντίστοιχα μοντέλα του 2010 - το Nissan LEAF, για παράδειγμα, διέθετε τότε μπαταρία 24 kWh και αυτονομία 200 χιλιομέτρων βάσει του ιαπωνικού κύκλου μέτρησης JC08.

Το leasing δίνει ώθηση στην ηλεκτροκίνηση

Η στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αλλάζει μόνο τα μοντέλα που επιλέγουν οι οδηγοί, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αποκτούν ένα όχημα, με το leasing ηλεκτρικού αυτοκινήτου να κερδίζει έδαφος ως εναλλακτική της παραδοσιακής αγοράς.

Έρευνα της McKinsey σε περισσότερους από 4.000 Ευρωπαίους καταναλωτές έδειξε ότι όσοι επιλέγουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι περίπου δύο φορές πιθανότερο να προτιμήσουν το leasing ως τρόπο απόκτησης, σε σχέση με όσους στρέφονται σε ένα συμβατικό μοντέλο. Η τάση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια ζωής των μπαταριών και τη μεταπωλητική αξία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η μπαταρία όμως γίνεται φθηνότερη και αλλάζει τεχνολογία

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), οι μέσες τιμές των μπαταριών υποχώρησαν κατά 8% το 2025, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.

Την ίδια στιγμή, κερδίζουν έδαφος οι μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος), οι οποίες δεν περιέχουν νικέλιο και κοβάλτιο και έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Το 2025 αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το 55% των μπαταριών που χρησιμοποιήθηκαν παγκοσμίως σε ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με τον IEA.

Οι μπαταρίες NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου), από την άλλη πλευρά, εξακολουθούν να αποτελούν βασική επιλογή για μοντέλα που δίνουν έμφαση στην υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και τη μεγάλη αυτονομία.

Φόρτιση σε 18 λεπτά και νέες απαιτήσεις για τις υποδομές

Πλέον, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να αξιοποιήσουν και πολύ υψηλή ισχύ σε συμβατούς ταχυφορτιστές, περιορίζοντας αισθητά την αναμονή σε ένα ταξίδι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Hyundai IONIQ 6, το οποίο μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 80% σε περίπου 18 λεπτά, όταν συνδεθεί σε ταχυφορτιστή ισχύος 350 kW. Αντίστοιχη επίδοση ανακοινώνει και η Kia για το EV6.

Η επέκταση των υποδομών αποτελεί, βέβαια, εξίσου σημαντικό μέρος της εξίσωσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο τέλος του 2025 υπήρχαν 7.195 δημόσια σημεία φόρτισης AC και 1.562 DC.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κανονισμός AFIR προβλέπει την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης ανά μέγιστη απόσταση 60 χιλιομέτρων στο βασικό διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Από το τέλος του 2025, κάθε σταθμός σε αυτό το δίκτυο θα πρέπει να διαθέτει συνολική ισχύ τουλάχιστον 400 kW και τουλάχιστον ένα σημείο φόρτισης ισχύος 150 kW, βάζοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές στην ανάπτυξη των υποδομών και όχι απλώς έναν γενικό στόχο αύξησής τους.