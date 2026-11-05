Από τα αεροδρόμια και τα ψυγεία στις... τράπεζες αίματος: Κυβερνοεπίθεση στην Γαλλία

Κυβερνοεπίθεση έπληξε τα συστήματα ψύξης της γαλλικής υπηρεσίας αιμοδοσίας, με τους hackers να αλλάζουν εξ αποστάσεως τις ρυθμίσεις καταψυκτών από τους -30 βαθμούς Κελσίου στους 110

Ανησυχία προκαλεί μια κυβερνοεπίθεση σε κρίσιμες υποδομές της Ευρώπης, καθώς αυτή την φορά στο στόχαστρο βρέθηκαν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αίματος, της εθνικής υπηρεσίας αιμοδοσίας της Γαλλίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικής εφημερίδας, οι χάκερ παραβίασαν τα συστήματα ψύξης που χρησιμοποιεί ο οργανισμός Établissement Français du Sang (EFS), επιχειρώντας να μεταβάλουν δραστικά τη θερμοκρασία των καταψυκτών. Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής 1ης προς τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και οι δράστες φέρονται να άλλαξαν εξ αποστάσεως τις ρυθμίσεις των συστημάτων από τους -30 βαθμούς Κελσίου στους +110 βαθμούς, επιχειρώντας μια μεταβολή 140 βαθμών.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη δειγμάτων αίματος αιμοδοτών, καθώς και κατεψυγμένου πλάσματος που προορίζεται για μεταγγίσεις ασθενών.

Η έγκαιρη παρέμβαση που απέτρεψε τα χειρότερα

Η παραβίαση φέρεται να έγινε μέσω της Coolworld, εταιρείας που παρέχει και συντηρεί ψυκτικό εξοπλισμό για λογαριασμό του EFS, ενώ μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν ήταν η Bourgogne-Franche-Comté, στην ανατολική Γαλλία. Η κατάσταση έγινε αντιληπτή από τεχνικό που βρισκόταν σε υπηρεσία, εντοπίζοντας εγκαίρως την ασυνήθιστη μεταβολή στις ρυθμίσεις, μια παρέμβασή που συνέβαλε στην αποτροπή σοβαρότερων συνεπειών.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν επηρεάστηκε η λειτουργία της υπηρεσίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του EFS, Frédéric Pacoud, διαβεβαίωσε ότι δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των προϊόντων αίματος. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια: οι 110 βαθμοί Κελσίου ήταν η θερμοκρασία που προγραμμάτισαν οι επιτιθέμενοι και όχι εκείνη που είναι γνωστό ότι έφτασαν πραγματικά οι καταψύκτες. Δεν έχει ανακοινωθεί η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί απώλειες αίματος ή πλάσματος.

Στο στόχαστρο και τα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης

Η επίθεση στη Γαλλία έρχεται μετά από σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Σουηδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις στις ψυκτικές εγκαταστάσεις οδήγησαν στην καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες.

BREAKING: Freezer CYBERATTACKS have now hit France's national BLOOD service, setting units to 110°C. Hackers reprogrammed freezers holding donor blood samples from -30°C to 110°C, a jump of 140 degrees, per Le Canard Enchaîné. They broke in through Coolworld, which maintains storage containers for the service, EFS. A technician caught the rising temperature in time, and France's Health Ministry says there was no operational impact. It comes as freezer hacks spread across Europe, though no link between the attacks has been confirmed. — Coin Bureau (@coinbureau) November 4, 2026

Η νέα υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους από την έκθεση συστημάτων βιομηχανικού ελέγχου σε κυβερνοεπιθέσεις, ιδιαίτερα όταν αυτά εξυπηρετούν κρίσιμες λειτουργίες, όπως η διατήρηση αποθεμάτων αίματος για τις ανάγκες των ασθενών.

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