Γείτονας ζητά αποζημίωση 3.540€ για 250 καρότσια με φύλλα που μαζεύει ετησίως: Απίστευτη διαμάχη στη Γερμανία

Διαμάχη για τα πεσμένα φύλλα έχει ξεσπάσει στη Γερμανία, με έναν ιδιοκτήτη να διεκδικεί αποζημίωση για τις ώρες που δαπανά καθαρίζοντας τον κήπο και τις υδρορροές του.

Μια ασυνήθιστη διαμάχη μεταξύ γειτόνων έχει ξεσπάσει στη Γερμανία, με έναν άνδρα να διεκδικεί ετήσια αποζημίωση 3.540 ευρώ από τον ιδιοκτήτη γειτονικού οικοπέδου λόγω των φύλλων και των βελανιδιών που πέφτουν στην αυλή του από τις μεγάλες βελανιδιές της διπλανής ιδιοκτησίας.

Ο άνδρας υποστηρίζει ότι κάθε χρόνο αναγκάζεται να συγκεντρώνει περίπου 250 καρότσια με φύλλα, καθώς τα δέντρα βρίσκονται, όπως ισχυρίζεται, σε μικρότερη από την προβλεπόμενη απόσταση από το όριο της ιδιοκτησίας του.

Στο γειτονικό οικόπεδο υπάρχουν συνολικά 14 βελανιδιές, ηλικίας περίπου 200 ετών, και τρεις από αυτές βρίσκονται σε απόσταση μόλις ενός μέτρου από το σπίτι του διαμαρτυρόμενου γείτονα. Τα δέντρα έχουν ύψος περίπου 25 μέτρα, ενώ οι κορυφές τους εκτείνονται σε διάμετρο 18 έως 24 μέτρων και σύμφωνα με τον ίδιο τα κλαδιά τους προεξέχουν κατά 9 έως 12 μέτρα πέρα από το όριο της ιδιοκτησίας.

Πώς υπολογίζει την αποζημίωση

Ο άνδρας υποστηρίζει ότι η περίοδος έντονης πτώσης των φύλλων διαρκεί από την 40ή έως την 48η εβδομάδα κάθε έτους. Σε αυτό το διάστημα, όπως αναφέρει, πρέπει να καθαρίζει επανειλημμένα τις υδρορροές του σπιτιού του, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των φύλλων στον κήπο. Για να τεκμηριώσει την οικονομική του απαίτηση, έχει υπολογίσει αναλυτικά τον χρόνο που αφιερώνει στις εργασίες καθαρισμού, χρεώνοντας 40 ευρώ για κάθε ώρα.

Συγκεκριμένα, ζητά 1.800 ευρώ για 18 επιπλέον καθαρισμούς των υδρορροών, και μιας και κάθε εργασία απαιτεί περίπου δυόμισι ώρες, υπολογίζει συνολικά 45 ώρες απασχόλησης, με ωριαία χρέωση 40 ευρώ. Επιπλέον, διεκδικεί 1.440 ευρώ για τη συλλογή των φύλλων με τσουγκράνα επί εννέα εβδομάδες. Όπως υπολογίζει, χρειάζεται τέσσερις ώρες κάθε εβδομάδα, δηλαδή 36 ώρες εργασίας συνολικά.

Στον λογαριασμό προσθέτει ακόμη 300 ευρώ για την απομάκρυνση έξι κάδων με φύλλα, υπολογίζοντας 50 ευρώ για τον καθένα. Με αυτόν τον τρόπο, το συνολικό ποσό που ζητά από τον γείτονά του ανέρχεται σε 3.540 ευρώ κάθε χρόνο.

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