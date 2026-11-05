Μαφία των φυλακών: Βίντεο από τη στιγμή που εξερράγη χειροβομβίδα σε καφέ της Αχαρνών

Δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες στο ίδιο καφέ της Αχαρνών, με τη δεύτερη να σημειώνεται ενώ μέσα βρίσκονταν οκτώ άνθρωποι και τη χειροβομβίδα να μην εκρήγνυται.

Βίντεο από δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες σε κατάστημα στην οδό Αχαρνών φέρνουν στο φως τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας της Δίωξης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το υλικό καταγράφει τη στιγμή που ένας νεαρός σπάει την τζαμαρία του καταστήματος και πετάει στο εσωτερικό χειροβομβίδα, αλλά και τη δεύτερη επίθεση, όταν μέσα στην επιχείρηση βρίσκονταν οκτώ άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, πίσω από τις ενέργειες φέρεται να βρίσκεται ένας 49χρονος Αλβανός κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων, ο οποίος θεωρείται από τις Αρχές ο αρχηγός της οργάνωσης. Η υπόθεση αφορά εκβιασμούς, απαιτήσεις χρημάτων για παροχή «προστασίας» και επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Η πρώτη επίθεση

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου 2026. Στο βίντεο ασφαλείας εμφανίζεται ένας νεαρός να πλησιάζει το κατάστημα κρατώντας καπάκι φρεατίου. Με αυτό σπάει την τζαμαρία και στη συνέχεια ρίχνει στο εσωτερικό αμυντική χειροβομβίδα.

Ο δράστης απομακρύνεται τρέχοντας και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολουθεί ισχυρή έκρηξη, η οποία προκαλεί ζημιές στην επιχείρηση. Από διαφορετική κάμερα καταγράφεται επίσης η φυγή του, καθώς και η στιγμή της έκρηξης.

Την ίδια νύχτα σημειώθηκε και δεύτερη έκρηξη χειροβομβίδας σε άλλο κατάστημα του κέντρου της Αθήνας. Οι δύο επιθέσεις εξετάζονται από τις Αρχές ως ενέργειες που συνδέονται με την ίδια εγκληματική οργάνωση.

Οι 8 άνθρωποι μέσα στο κατάστημα

Η δεύτερη επίθεση στο κατάστημα της Αχαρνών έγινε τα ξημερώματα της 5ης Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 04:25. Αυτή τη φορά, στο εσωτερικό βρίσκονταν οκτώ θαμώνες, ορισμένοι από τους οποίους έπαιζαν χαρτιά.

Στο βίντεο φαίνεται μια μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες να περνά μπροστά από την επιχείρηση. Ένας από τους δύο πετάει χειροβομβίδα στο εσωτερικό και στη συνέχεια οι δράστες απομακρύνονται.

Η χειροβομβίδα, ωστόσο, δεν εξερράγη. Αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό για την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο. Στο σημείο κλήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να αναλάβει τη διαχείρισή της.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εξετάζεται στο πλαίσιο της δικογραφίας και ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, λόγω του κινδύνου που διατρέχαν οι οκτώ θαμώνες.

Ο φερόμενος αρχηγός στις φυλακές

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας 49χρονος Αλβανός κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων, τον οποίο οι αστυνομικοί θεωρούν εγκέφαλο της οργάνωσης και βασικό πρόσωπο στον σχεδιασμό των επιθέσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν ακόμη τρεις κρατούμενοι, ένας Έλληνας Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία και δύο Αιγύπτιοι, οι οποίοι κρατούνται σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.

Παράλληλα, πέντε ακόμη πρόσωπα φέρονται να αναλάμβαναν δράση εκτός φυλακών, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην Αττική. Συνολικά, η δικογραφία αφορά εννέα άτομα, τέσσερα από τα οποία βρίσκονται ήδη έγκλειστα.

Στο μικροσκόπιο και άλλες υποθέσεις

Η έρευνα της Δίωξης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν περιορίζεται στις δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πιθανή σύνδεση της οργάνωσης με εμπρησμό καταστήματος, καθώς και με υπόθεση εκβιασμού σε βάρος ιδιώτη.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τον ρόλο των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να συντονιζόταν η δράση τους μέσα και έξω από τις φυλακές.

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