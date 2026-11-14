Νέα Ορλεάνη: Συγκλονιστικό βίντεο με επιβάτες να κολυμπούν στον Μισισιπή για να σωθούν

Δεκάδες επιβάτες και μέλη του πληρώματος φορώντας σωσίβια προσπαθούν να απομακρυνθούν από το τουριστικό ποταμόπλοιο που έχει αρχίσει να βυθίζεται.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στον ποταμό Μισισιπή, στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ. Τα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τις στιγμές αγωνίας, με δεκάδες επιβάτες και μέλη του πληρώματος βρίσκονται μέσα στο ποτάμι, φορώντας σωσίβια και προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το τουριστικό ποταμόπλοιο που έχει αρχίσει να βυθίζεται μετά τη σύγκρουση με το τάνκερ.

Στα πλάνα διακρίνονται άνθρωποι να κολυμπούν στα νερά του Μισισιπή, ενώ άλλοι προσπαθούν να κρατηθούν από σωσίβια και άλλα πλωτά αντικείμενα, αναζητώντας τρόπο να φτάσουν σε ασφαλές σημείο. Την ίδια ώρα, το ποταμόπλοιο έχει πάρει επικίνδυνη κλίση, με το ένα μέρος του να βρίσκεται πλέον κάτω από την επιφάνεια του νερού.

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