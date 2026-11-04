Πανεπιστημιούπολη: Πάνω από 50 άτομα με κράνη και τσεκούρια εισέβαλαν σε συνέλευση φοιτητών και πέταξαν μολότοφ – Τρεις τραυματίες

Επίθεση στο τμήμα Μαθηματικού του ΕΚΠΑ, όπου πραγματοποιούνταν φοιτητική συνέλευση - Ένας τραυματίας φέρει χτυπήματα στα πόδια από τσεκούρι, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν από μολότοφ

Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη, όταν περισσότερα από 50 άτομα, που φορούσαν κράνη και φέρεται να ήταν οπλισμένα με τσεκούρια, εισέβαλαν σε αίθουσα του τμήματος Μαθηματικού του ΕΚΠΑ, όπου πραγματοποιούνταν συνέλευση φοιτητών.

Οι εισβολείς επιτέθηκαν στους φοιτητές που συμμετείχαν στη συνέλευση, στην οποία βρίσκονταν εκπρόσωποι από διάφορους πολιτικούς συλλόγους, ενώ παράλληλα πέταξαν μολότοφ μέσα στον χώρο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρία άτομα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας τραυματίστηκε στα πόδια από τσεκούρι και διακομίζεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα από τις μολότοφ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των Αρχών και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ δύο ασθενοφόρα παρέμεναν στην Πανεπιστημιούπολη για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες. Σύμφωνα με μαρτυρία, η ομάδα των ατόμων εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο κτίριο, έσπασε τζάμια και πέταξε μολότοφ, προκαλώντας αναστάτωση στους φοιτητές. Οι φοιτητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την αίθουσα και το κτίριο, ενώ οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο για τη διαχείριση του περιστατικού.

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