Νέα μελέτη για το long COVID: Μόλις οι μισοί ασθενείς είδαν τα συμπτώματά τους να υποχωρούν

Ελπίδες για όσους ταλαιπωρούνται από long COVID δίνουν νέα ευρήματα σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς, με σημαντικό ποσοστό παρουσιάζει υποχώρηση ή πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων

Έξι χρόνια μετά την εμφάνιση της COVID-19, το long COVID εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αναπάντητα ερωτήματα της ιατρικής έρευνας. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αναφέρουν συμπτώματα που επιμένουν για μεγάλο διάστημα μετά τη λοίμωξη, ενώ οι επιστήμονες προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που τα προκαλούν.

Μέσα σε αυτό το τοπίο αβεβαιότητας, νέα μελέτη φέρνει ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της πάθησης: περίπου οι μισοί ασθενείς που παρακολουθήθηκαν παρουσίασαν σταθερή βελτίωση των συμπτωμάτων τους μέσα σε τρία χρόνια, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις ανέφερε πλήρη υποχώρησή τους.

Το long COVID και οι επιστημονικές διαφωνίες

Δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για το ποια προβλήματα υγείας πρέπει να εντάσσονται στην κατηγορία του long COVID, αφού σε ορισμένους ασθενείς που νόσησαν βαριά, τα επίμονα προβλήματα συνδέονται με βλάβες σε όργανα, ενώ άλλοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ενοχλήσεις, ακόμη κι αν η αρχική τους λοίμωξη ήταν ήπια.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τη δημοσίευση έρευνας στο επιστημονικό περιοδικό PNAS, η οποία αξιοποίησε δεδομένα από ασφαλιστικές απαιτήσεις υγείας 245 εκατομμυρίων ανθρώπων στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές αμφισβήτησαν κατά πόσο όλα τα συμπτώματα που αποδίδονται στο long COVID οφείλονται πράγματι στη λοίμωξη από τον SARS-CoV-2. Όπως διευκρίνισαν, τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι τα συμπτώματα που επιμένουν πέρα από τον πρώτο χρόνο δεν είναι πραγματικά, αλλά ότι η σύνδεσή τους με την COVID-19 δεν είναι πάντοτε βέβαιη.

Ο επιδημιολόγος Gideon Meyerowitz-Katz, σχολιάζοντας τη μελέτη, εκτίμησε ότι ορισμένες μακροχρόνιες επιπτώσεις συνδέονται πιο ξεκάθαρα με τον κορονοϊό. Σε αυτές περιλαμβάνονται η κόπωση, η απώλεια όσφρησης και τα αναπνευστικά προβλήματα, ενώ για άλλα συμπτώματα, θεωρεί πιθανό να υπάρχουν διαφορετικές αιτίες. Μια ακόμη επιστημονική προσέγγιση υποστηρίζει ότι το long COVID δεν αποτελεί απαραίτητα μια εντελώς ξεχωριστή πάθηση, αλλά μπορεί να εντάσσεται στο ευρύτερο φάσμα των μεταλοιμωδών συνδρόμων, τα οποία έχουν παρατηρηθεί και μετά από άλλες λοιμώξεις.

Παρά τις διαφωνίες για την προέλευση και την έκταση του προβλήματος, οι ενοχλήσεις που αναφέρουν οι ασθενείς είναι υπαρκτές και μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους.

Τι έδειξε η μελέτη σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς

Η νέα έρευνα παρακολούθησε περισσότερους από 1.000 ενήλικες που συμμετείχαν στη μελέτη RECOVER-Adult, ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH). Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 83 ερευνητικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Πουέρτο Ρίκο.

Όλοι είχαν χαρακτηριστεί ως πιθανές περιπτώσεις long COVID έναν χρόνο μετά την αρχική τους μόλυνση, καθώς εξακολουθούσαν να εμφανίζουν διάφορα συμπτώματα, μεταξύ αυτών η κόπωση και η απώλεια όσφρησης ή γεύσης, αλλά και προβλήματα που έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη επιστημονική συζήτηση, όπως η κατάθλιψη, το άγχος, οι διαταραχές όρασης και τα προβλήματα στην ουροδόχο κύστη.

Οι ερευνητές χώρισαν τους ασθενείς σε πέντε ομάδες, ανάλογα με τον συνδυασμό των συμπτωμάτων τους, και κατέγραφαν την πορεία της υγείας τους μέσω τακτικών ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

Στα δύο χρόνια, το 36,2% είχε παρουσιάσει σταθερή βελτίωση.

είχε παρουσιάσει σταθερή βελτίωση. Στα τρία χρόνια, το ποσοστό είχε αυξηθεί στο 50,1% .

. Το 56,4% ανέφερε τόσο μείωση των συμπτωμάτων όσο και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ανέφερε τόσο μείωση των συμπτωμάτων όσο και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το 26,9% είχε φτάσει σε πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα δεδομένα αυτά είναι σημαντικά για τον σχεδιασμό μελλοντικών κλινικών δοκιμών. Το επόμενο ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν συγκεκριμένες θεραπείες μπορούν να επιταχύνουν ή να ενισχύσουν την ανάρρωση, πέρα από τη βελτίωση που ενδέχεται να προκύπτει φυσικά με την πάροδο του χρόνου.

Η ανάρρωση μπορεί να χρειάζεται χρόνο

Τα ευρήματα συνάδουν με την εκτίμηση ότι ένα μέρος των μακροχρόνιων προβλημάτων που αποδίδονται στον κορονοϊό ενδέχεται να είναι λιγότερο συχνό ή να υποχωρεί ταχύτερα από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το long COVID έχει πάψει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.

Εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να αναφέρουν εξουθενωτικά συμπτώματα, ενώ παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις αιτίες τους και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Η καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών μηχανισμών που βρίσκονται πίσω από αυτά θεωρείται απαραίτητη για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Το βασικό μήνυμα της νέας μελέτης είναι ότι η βελτίωση είναι δυνατή ακόμη και σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η COVID-19 εξακολουθεί να κυκλοφορεί και να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής παρακολούθησης.

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