Αυτές οι φράσεις είναι πάντα προσβλητικές - Κι ας προσπαθούν να τις περάσουν ως πλάκα

Οι λέξεις έχουν μια απίστευτη δύναμη και, μερικές φορές, η σημασία τους είναι συγκεκριμένη και απόλυτη.

Είναι εκείνες οι στιγμές που βρίσκεσαι σε ένα οικογενειακό τραπέζι, συζητάς με φίλους ή πίνεις τον καφέ σου με συναδέλφους και, ξαφνικά, κάποιος πετάει μια ατάκα που σε φέρνει σε αμηχανία. Μπορεί να αφορά την εμφάνισή σου, την προσωπική ζωή σου ή γενικότερα μια επιλογή που έχεις κάνει. Οι υπόλοιποι γελούν, εσύ χαμογελάς αμήχανα και πριν προλάβεις να αντιδράσεις, ακούς το γνώριμο: "Έλα, πλάκα κάνω".

Κάπως έτσι, έχουμε συνηθίσει να προσπερνάμε σχόλια που στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου αθώα, γιατί θέλουμε να είμαστε ευγενικοί ή να αποφύγουμε μια ένταση. Πρόκειται για φράσεις που λέγονται με χαλαρό ύφος, αλλά κρύβουν μια μικρή ενόχληση, την οποία συχνά δεν εκφράζουμε για να μη χαλάσουμε την ατμόσφαιρα. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν χρειάζεται κάθε φορά να αποδεικνύουμε ότι έχουμε χιούμορ - ειδικά όταν το αστείο κάποιου άλλου γίνεται εις βάρος μας.

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