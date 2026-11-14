Αυτές οι φράσεις είναι πάντα προσβλητικές - Κι ας προσπαθούν να τις περάσουν ως πλάκα

Επιμέλεια:  Newsroom
Αυτές οι φράσεις είναι πάντα προσβλητικές - Κι ας προσπαθούν να τις περάσουν ως πλάκα
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Οι λέξεις έχουν μια απίστευτη δύναμη και, μερικές φορές, η σημασία τους είναι συγκεκριμένη και απόλυτη.

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