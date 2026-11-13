Σας χαρακτήρισαν «παχύσαρκους»; Πιθανόν να κάνουν λάθος - Εργαλείο μέτρησης ενδέχεται να κάνει λάθος

Εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να χαρακτηρίζονται λανθασμένα ως παχύσαρκοι λόγω του BMI, με τους ειδικούς να ζητούν συνδυασμό μετρήσεων και εξετάσεων για ασφαλέστερη αξιολόγηση.

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία αξιολόγησης του σωματικού βάρους, ωστόσο ειδικοί υποστηρίζουν ότι δεν αρκεί από μόνος του για τη διάγνωση της παχυσαρκίας και ότι η αποκλειστική χρήση του μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σύμφωνα με τη συνήθη ταξινόμηση, ένας BMI από 18,5 έως 24,9 θεωρείται φυσιολογικός, ενώ χαμηλότερες τιμές συνδέονται με λιποβαρές άτομο και υψηλότερες με υπέρβαρο ή παχυσαρκία, ανάλογα με το εύρος. Ο δείκτης υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος σε κιλά με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. Για παράδειγμα, ένα άτομο με βάρος 70 κιλά και ύψος 1,70 μέτρα έχει BMI περίπου 24,22.

Ο δείκτης χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, και ως κριτήριο για την πρόσβαση σε ορισμένες θεραπείες, όπως τα φάρμακα απώλειας βάρους μέσω του βρετανικού συστήματος υγείας NHS.

Τι δείχνουν οι έρευνες για τα λάθη του ΒΜΙ

Έκθεση της Επιτροπής Lancet υποστηρίζει ότι ο Δείκτης Μάζας Σώματος δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης, αλλά να συνδυάζεται με άλλες μετρήσεις, όπως η περίμετρος της μέσης, καθώς και με εξετάσεις που αποτυπώνουν τη λειτουργία των οργάνων. Σε μελέτη που εξέτασε στοιχεία περισσότερων από 800.000 ανθρώπων, διαπιστώθηκε ότι η χρήση του BMI δεν εντόπιζε την παχυσαρκία σε ποσοστό 5% έως 9% των περιπτώσεων, ενώ περίπου το 3% των ανθρώπων χαρακτηρίζονταν λανθασμένα ως παχύσαρκοι.

Με δεδομένο ότι περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως κατατάσσονται στην κατηγορία των υπέρβαρων, ακόμη και μικρά ποσοστά λανθασμένης αξιολόγησης αντιστοιχούν σε εκατομμύρια περιπτώσεις. Η δόκτορ Sonu Sharma, ιατρική διευθύντρια της ABBI Clinic, δήλωσε ότι ο BMI δεν λαμβάνει υπόψη υποκείμενα προβλήματα υγείας και δεν σχεδιάστηκε εξαρχής ως ολοκληρωμένο κλινικό εργαλείο. «Δεν μας λέει τίποτα για τη μυϊκή και τη λιπώδη μάζα, τη μεταβολική υγεία ή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πραγματικά το σώμα», εξήγησε.

Όπως σημείωσε, έρευνες σε ανθρώπους που χαρακτηρίστηκαν παχύσαρκοι βάσει του BMI έδειξαν ότι περίπου τα δύο τρίτα είχαν αυξημένο σωματικό λίπος, χωρίς όμως να παρουσιάζουν μετρήσιμη βλάβη στα όργανά τους ή περιορισμούς στην καθημερινότητά τους. Από την πλευρά του, ο δρ Kyle Hoedebecke, κλινικός σύμβουλος της Care Point Boston, επισήμανε ότι ο δείκτης δεν μετρά άμεσα το σωματικό λίπος και δεν μπορεί να διακρίνει τον λιπώδη ιστό από την άλιπη μάζα, όπως οι μύες.

Έτσι, άνθρωποι με αυξημένη μυϊκή μάζα μπορεί να εμφανίζουν υψηλό BMI, ακόμη κι αν ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, καθώς οι μύες είναι πυκνότεροι και βαρύτεροι από το λίπος. «Ο BMI δεν αποδεικνύει ότι το επιπλέον λίπος προκαλεί ασθένεια. Όσοι διαγιγνώσκονται αποκλειστικά βάσει αυτού του δείκτη δεν χρειάζεται να ανησυχούν, αλλά ενδέχεται να ωφεληθούν από μια πιο ολοκληρωμένη κλινική αξιολόγηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η προτεινόμενη εναλλακτική προσέγγιση παρουσιάζει κλινικό ενδιαφέρον.

Γιατί χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο BMI εξακολουθεί να έχει χρησιμότητα, καθώς αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικό τρόπο αρχικής εκτίμησης, ωστόσο, θεωρούν απαραίτητο να συνδυάζεται με άλλες εξετάσεις και μετρήσεις, ώστε να προκύπτει πιο σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας. Η δρ Sharma υπογράμμισε επίσης ότι άνθρωποι με διατροφικές διαταραχές μπορεί να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ανεξάρτητα από το βάρος τους.

Όπως είπε, ο BMI εξακολουθεί συχνά να λειτουργεί ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ενώ θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις πραγματικές κλινικές ανάγκες κάθε ασθενούς. Στη σημασία της μέτρησης της περιμέτρου της μέσης αναφέρθηκε και η δρ Ayesha Bryant, κλινική σύμβουλος της Meridian Recovery.

Η ίδια υποστήριξε ότι η αναλογία μέσης προς ύψος μπορεί να προσφέρει μια χρήσιμη ένδειξη για την υγεία και τόνισε ότι ο BMI δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδικό διαγνωστικό κριτήριο. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η απλότητα του BMI αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να υπολογιστεί εύκολα, ακόμη και με τη χρήση διαθέσιμων πινάκων. Ωστόσο, όπως επισήμανε, το γεγονός ότι είναι εύχρηστος δεν σημαίνει ότι επαρκεί για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της υγείας.

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