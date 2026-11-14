«Οι Έλληνες φοβούνται τον καρκίνο αλλά πεθαίνουν από καρδιά»: Μάστιγα οι θάνατοι σε νέες ηλικίες

Το Εθνικό Σχέδιο για την Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Καρδιαγγειακών Νόσων παρουσίασε για πρώτη φορά η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ).

Εδώ και τριάντα χρόνια, τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας. Παρά την πρόοδο στην καρδιολογία, τα διαγνωστικά μέσα αλλά και τις φαρμακευτικές επιλογές, ένας στους τρεις θανάτους στη χώρα μας οφείλεται σε κάποια καρδιαγγειακή αιτία, ή αλλιώς σημειώνεται περίπου ένας θάνατος κάθε 12 λεπτά.

Μάλιστα, η Ελλάδα μέσα σε δέκα χρόνια, ανέβηκε από τον χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο ανάμεσα στους χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μεσαίο επίπεδο, διαγράφοντας μια σαφή τάση για τον ελληνικό πληθυσμό.

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