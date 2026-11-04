Ηφαίστειο κατέρρευσε πριν από 7.700 χρόνια και στη θέση του δημιουργήθηκε η βαθύτερη λίμνη των ΗΠΑ

Η Crater Lake δημιουργήθηκε πριν από περίπου 7.700 χρόνια, όταν μια ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση του όρους Μαζάμα στο Όρεγκον των ΗΠΑ

Η Crater Lake βρίσκεται στην πολιτεία του Όρεγκον, στις δυτικές ΗΠΑ, και δημιουργήθηκε πριν από περίπου 7.700 χρόνια, ύστερα από μία από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές εκρήξεις της περιοχής. Τότε, το όρος Μαζάμα (Mount Mazama), που ανήκει στην οροσειρά των Καταρρακτών (Cascade Range), υπέστη μια εξαιρετικά ισχυρή έκρηξη. Η απομάκρυνση τεράστιων ποσοτήτων μάγματος από το υπέδαφος αποδυνάμωσε τη δομή του ηφαιστείου, με αποτέλεσμα η κορυφή του να καταρρεύσει προς το εσωτερικό.

Έτσι δημιουργήθηκε μια τεράστια ηφαιστειακή κοιλότητα, γνωστή ως καλδέρα, η οποία είχε διάμετρο περίπου 8 έως 10 χιλιόμετρα. Σταδιακά, η βροχή και το λιωμένο χιόνι γέμισαν τη λεκάνη, σχηματίζοντας τη λίμνη που γνωρίζουμε σήμερα. Με μέγιστο βάθος περίπου 594 μέτρα, η Crater Lake είναι η βαθύτερη λίμνη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το έντονο μπλε χρώμα και ο κορμός δέντρου που επιπλέει όρθιος εδώ και δεκαετίες

Το εντυπωσιακό χρώμα της δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου οπτικού εφέ. Συνδέεται με την καθαρότητα και το μεγάλο βάθος των νερών της. Η λίμνη δεν τροφοδοτείται από ποτάμια ή ρυάκια που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ιζημάτων. Το νερό της προέρχεται κυρίως από τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις, ενώ υπάρχει και περιορισμένη τροφοδοσία από υπόγειες πηγές. Η απουσία μεγάλων εισροών από ποτάμια συμβάλλει στη διατήρηση της καθαρότητάς της. Καθώς το ηλιακό φως εισχωρεί στο νερό, τα μεγαλύτερα μήκη κύματος απορροφώνται περισσότερο, ενώ το μπλε φως διασκορπίζεται και επιστρέφει προς την επιφάνεια. Έτσι δημιουργείται η χαρακτηριστική βαθιά μπλε απόχρωση.

Ανάμεσα στα πιο παράξενα αξιοθέατα της λίμνης βρίσκεται ο «Old Man of the Lake», ένας κορμός δέντρου που επιπλέει σχεδόν κατακόρυφα στο νερό. Πρόκειται για έναν κορμό κωνοφόρου δέντρου, μήκους περίπου εννέα μέτρων, από τον οποίο περίπου ένα μέτρο προεξέχει από την επιφάνεια. Το ιδιαίτερο φαινόμενο έχει καταγραφεί από το 1896, όταν τον εντόπισε ο γεωλόγος Joseph Diller. Μάλιστα, η ηλικία του κορμού έχει προσδιοριστεί με τη μέθοδο της ραδιοχρονολόγησης άνθρακα σε περισσότερα από 450 χρόνια. Παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς βρέθηκε στη λίμνη, αλλά η ασυνήθιστη κατακόρυφη θέση του και η μετακίνησή του στα νερά της έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών για περισσότερο από έναν αιώνα.

Μία από τις θεωρίες για το πώς διατηρεί αυτή τη θέση σχετίζεται με το γεγονός ότι το κάτω τμήμα του έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο κρύο νερό, γεγονός που ενδέχεται να έχει επηρεάσει την πυκνότητά του και την πλευστότητά του.

Εθνική Υπηρεσία Πάρκων ΗΠΑ

Το ηφαιστειακό νησί στη μέση της λίμνης

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της Crater Lake είναι το Wizard Island, ένα μικρό ηφαιστειακό νησί που υψώνεται μέσα στα καταγάλανα νερά της. Σχηματίστηκε από μεταγενέστερη ηφαιστειακή δραστηριότητα, μετά τη δημιουργία της καλδέρας, και η κορυφή του βρίσκεται περίπου 230 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της λίμνης.

Για τη φυλή των Κλαμάθ (Klamath), που ζούσε στην περιοχή, η λίμνη αποτελούσε ιερό τόπο. Μάλιστα, ένας από τους τοπικούς θρύλους αναφέρεται σε μια σύγκρουση δύο αρχηγών που οδήγησε στην καταστροφή του βουνού, μια ιστορία που έχει συνδεθεί με την πραγματική ηφαιστειακή έκρηξη. Σήμερα, η περιοχή αποτελεί εθνικό πάρκο από το 1902 και προσελκύει επισκέπτες με τα μονοπάτια πεζοπορίας, τα σημεία με πανοραμική θέα και τις περιηγήσεις στη λίμνη.



ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ