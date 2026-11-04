Φονική επίθεση αρκούδας στομ Καναδά: Νεκρές 48χρονη και η 20χρονη κόρη της

Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια δύο γυναικών που βρέθηκαν νεκρές στη Βρετανική Κολομβία, μετά την εξαφάνισή τους κατά τη διάρκεια περιπάτου σε μονοπάτι που γνώριζαν καλά

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση μιας 48χρονης γυναίκας και της 20χρονης κόρης της στον Καναδά, καθώς οι δυο τους εντοπίστηκαν νεκρές έπειτα από επίθεση αρκούδας γκρίζλι, με την υπόθεση να ερευνάται από την αρμόδια υπηρεσία προστασίας της άγριας ζωής της Βρετανικής Κολομβίας.

Η Τζένιφερ Μπαλκάρας και η κόρη της, Σελά Ριντ, είχαν ξεκινήσει για περίπατο στο μονοπάτι Snooka West Trail, κοντά στην πόλη Μπέλα Κούλα. Η διαδρομή απείχε μόλις πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο από το σπίτι της 48χρονης.

Οι συγγενείς τους δήλωσαν την εξαφάνισή τους την Κυριακή, όταν η Τζένιφερ δεν εμφανίστηκε στο οικογενειακό τραπέζι το προηγούμενο βράδυ. Η σορός της εντοπίστηκε τη Δευτέρα, ενώ οι διασώστες συνέχισαν τις έρευνες στην περιοχή και βρήκαν τη Σελά το απόγευμα της Τρίτης. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο επίθεσης από αρκούδα, με την αρμόδια υπηρεσία της Βρετανικής Κολομβίας να διερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.

«Είναι σουρεαλιστικό» λένε οι συγγενείς

Το μέγεθος της απώλειας περιέγραψε ο αδελφός της Τζένιφερ, Τζος Μπαλκάρας στο CBC, και όπως είπε, η οικογένεια αρχικά ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα από τις δύο γυναίκες για αρκετές ώρες. Η ανησυχία εξελίχθηκε σε αγωνία όσο περνούσε η πρώτη ημέρα και ακολούθησε ακόμη μία νύχτα χωρίς να έχουν εντοπιστεί. «Είναι σουρεαλιστικό. Δεν μοιάζει αληθινό. Είναι σαν να βλέπουμε ένα όνειρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο άλλος αδελφός της, Ματ Μπαλκάρας, μίλησε με συγκίνηση για την αδελφή του, αποκαλύπτοντας ότι εργαζόταν ως θεραπεύτρια μέσω της τέχνης και είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Μπέλα Κούλα, μια μικρή κοινότητα περίπου 2.163 κατοίκων, περιγράφοντάς την ως μια μικροκαμωμένη γυναίκα με εξαιρετική δύναμη. Η Σελά εργαζόταν ως βοηθός εκπαιδευτικού και παράλληλα σπούδαζε με μερική φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Athabasca. Η Τζένιφερ ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών και γιαγιά, με τη Σελά να είναι το μικρότερο παιδί της

Περπατούσαν σε γνώριμη διαδρομή κοντά στο σπίτι

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι δύο γυναίκες δεν είχαν απομακρυνθεί σε κάποια απομονωμένη περιοχή, αλλά σύμφωνα με τους συγγενείς τους, το μονοπάτι βρισκόταν πολύ κοντά στην κατοικία τους και η έξοδός τους δεν ήταν παρά ένας συνηθισμένος περίπατος. Ο Ματ Μπαλκάρας υπογράμμισε ότι μητέρα και κόρη είχαν εμπειρία από διαδρομές στη φύση και δεν ήταν άπειρες σε τέτοιες εξορμήσεις. «Ήταν δυνατές γυναίκες που ζούσαν τη ζωή τους», ανέφερε.

Στο μεταξύ, δημιουργήθηκε καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων μέσω GoFundMe, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των κηδειών και άλλες δαπάνες που προέκυψαν από την απώλεια. Όπως αναφέρεται στην έκκληση οικονομικής ενίσχυσης, η Τζένιφερ είχε μετακομίσει πρόσφατα και δεν είχε προλάβει να δημιουργήσει αποταμιεύσεις για απρόβλεπτες ανάγκες.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας και για να μπορέσει η οικογένεια να αποχαιρετήσει την Τζένιφερ και τη Σελά χωρίς το πρόσθετο βάρος των οικονομικών υποχρεώσεων.

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