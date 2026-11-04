Δύτες ανακαλύπτουν ένα μοναδικό δαχτυλίδι από τα ερείπια ενός βυθισμένου παλατιού που απεικονίζει τον Φάρο της Αλεξάνδρειας

Σπάνιο δαχτυλίδι με την απεικόνιση του Φάρου της Αλεξάνδρειας ανασύρθηκε από τον βυθό της Μεσογείου, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Στα νερά της Μεσογείου, οι δύτες εντόπισαν τα ερείπια ενός αρχαίου παλατιού καθώς και σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της ιστορικής πόλης της Αλεξάνδρειας.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται πιάτα, αγγεία και λυχνάρια, όλα βυθισμένα στη θάλασσα. Ωστόσο, ένα αντικείμενο κατάφερε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα των ερευνητών: ένα δαχτυλίδι που φέρει παράσταση του Φάρου της Αλεξάνδρειας.

Τι απεικόνιζε το δαχτυλίδι;

Πρόκειται για την πρώτη ανακάλυψη αυτού του είδους, η οποία εμβαθύνει τις γνώσεις μας για την ιστορία του μνημείου. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το δαχτυλίδι εμφανίζει εικόνες παρόμοιες με εκείνες που έχουν βρεθεί σε νομίσματα του 2ου αιώνα και σε γραπτά της εποχής. Υπενθυμίζεται ότι το επιβλητικό αυτό οικοδόμημα κατέρρευσε μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς κατά τον 14ο αιώνα.

Ο Frank Goddio, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, εκτίμησε τη σημασία του ευρήματος μιλώντας στη Die Welt: «Η ανακάλυψη αυτής της σφραγίδας είναι ακόμη πιο σημαντική, καθώς βρέθηκε στο θρυλικό παλάτι στο νησί Αντίρροδος, το οποίο στην εποχή του ήταν το κέντρο της εξουσίας της πόλης».

Η σπουδαιότητα του ευρήματος είναι τόσο μεγάλη που οι προσπάθειες για την αναζήτηση περισσότερων απαντήσεων συνεχίζονται αμείωτες στα βάθη της Μεσογείου.

Descubierto un anillo bajo el agua con un dibujo del faro de Alejandría. Este descubrimiento nos ofrece una imagen de una de las Grandes Maravillas del Mundo Antiguo. https://t.co/x1qplOLlJQ October 26, 2026

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